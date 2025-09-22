Γαλάζιο αδιέξοδο: 7 στις 8 δημοσκοπήσεις βρίσκουν τη ΝΔ κάτω από το όριο του μπόνους 25% – Επισφαλής η «εκτίμηση ψήφου»

Στο χειρότερο σημείο της τελευταίας διετίας είναι η κυβέρνηση, σύμφωνα με την εικόνα που δίνουν 7 από 8 έρευνες, οι οποίες έγιναν μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Υπήρξαν και άλλες δύσκολες καμπές για το κυβερνών κόμμα, όπως τοπ πρώτο τρίμηνο του 2025, λόγω των Τεμπών και των μεγάλων διαδηλώσεων, αλλά η σημερινή κατάσταση δείχνει να επιβεβαιώνει τα δομικά αδιέξοδα που έχει πλέον η κυβερνητική πορεία.

Για τρεις λόγους:

1. Τα γκάλοπ δείχνουν τη ΝΔ να είναι στην πρόθεση ψήφου, σταθερά, έως και αρκετά μακριά, κάτω από το όριο του 25%, που απαιτεί ο εκλογικός νόμος για την έναρξη απόδοσης του μπόνους (20 έδρες).

2. Η καθίζηση αυτή των ποσοστών της ΝΔ έρχεται σε μία περίοδο που η κυβέρνηση «τα έχει δώσει όλα». Υπό την έννοια ότι εξήγγειλε ένα μεγάλο πακέτο παροχών, φορολογικών ελαφρύνσεων και άλλων μέτρων ενίσχυσης ευάλωτων και μεσαίων κοινωνικών ομάδων. Όπερ σημαίνει (και αυτό φαίνεται στις μετρήσεις) ότι το πακέτο δεν απέδωσε παρότι θεωρήθηκε από τους κυβερνητικούς επικοινωνιολόγους ως «πυρηνικό όπλο». Άρα το πρόβλημα είναι πιο βαθύ για την κυβέρνηση και δεν θεραπεύεται με τέτοια μέτρα.

3. Η «εκτίμηση ψήφου», που κάνουν οι εταιρείες, προσπαθώντας να κατανείμουν την «γκρίζα ζώνη» του εκλογικού σώματος, δηλαδή τους αναποφάσιστους κατά κύριο λόγο, είναι εντελώς επισφαλής και συχνά έχει μεγάλο βαθμό αυθαιρεσίας, καθώς η συνηθέστερη μέθοδος είναι η απλή κατανομή με βάση απλά το χώρο προέλευσης των ψηφοφόρων αυτών, αλλά χωρίς την εμβάθυνση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, μία διαδικασία που είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη τόσο μακριά από τις εκλογές. Σημειωτέον ότι και πάλι, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δεν δίνουν τη ΝΔ πάνω από 30% (ψυχολογικό όριο) στην εκτίμηση ψήφου, άρα την εμφανίζουν μακριά από τις περιοχές της αυτοδυναμίας.

Το αδιέξοδο της ΝΔ γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν συνεκτιμηθεί η κινητικότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό στα δεξιά της και όχι μόνο.

Ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά ή από άλλα στελέχη, που έχουν απομακρυνθεί από τη ΝΔ ή ακόμα κι ένας πολιτικός φορέας από την Μαρία Καρυστιανού, προκαλούν επιπρόσθετα προβλήματα και δημιουργούν εμπόδια για το στόχο της αυτοδυναμίας. Όχι μόνο λόγω της πολυδιάσπασης στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και επειδή μπορεί να αποσπάσουν απευθείας δυνάμεις από την εκλογική της βάση.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με μία ξεκάθαρη στάση του ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την ΝΔ (συνολικά, μα κυρίως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη) διαμορφώνουν μία κατάσταση που δύσκολα είναι διαχειρίσιμη από την ηγεσία της κυβέρνησης.

Ενδεικτικά τι κατέγραψαν οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ για τα ποσοστά της ΝΔ:

Opinion Poll (11/9) 24.9

Real Polls (12/9) 23.8

GPO (13/9) 24.8

Marc (13/9) 27.0

Metron (18/9) 21.8

MRB (19/9) 21.8

Palmos (22/9) 22.6

Και σήμερα Δευτέρα:

Prorata 23,5%

Με εξαίρεση δηλαδή τη Marc, όλες οι εταιρείες καταγράφουν τη ΝΔ σε ποσοστά κάτω από 25%.

Η δε αποδοχή των μέτρων της ΔΕΘ, είναι αποθαρρυντική για την κυβέρνηση:

