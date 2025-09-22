Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 29,3% η ΝΔ, το 20% πιθανώς να ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Υπερδιπλάσιο προβάδισμα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ έχει η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Palmos Analysis για την ιστοσελίδα TheOpinion.gr, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 29,3% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 13,6%.
Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 11,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 9,9%, ΚΚΕ με 8,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 5,8%, Φωνή Λογικής με 4,2%, ΜεΡΑ25 με 3,4%, Νίκη με 2,5%, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας με 2%.
Παρόμοια εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 22,6% και να ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 10,5%, Ελληνική Λύση με 9,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 7,7%, ΚΚΕ με 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,4%, Φωνή Λογικής με 3,2%, ΜεΡΑ25 με 2,6%, Νίκη με 1,9%, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας με 1,5%.
Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση κλήθηκαν να απαντήσουν και στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το 5% να απαντάει σίγουρα και το 15% να το θεωρεί πολύ πιθανό.
Στην ίδια δημοσκόπηση μετρήθηκε η στάση των πολιτών έναντι της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το 75% να απαντά ότι ικανοποιήθηκε λίγο ή καθόλου από την παρουσία και τις προτάσεις του και μόνο το 13% να απαντά πολύ ή αρκετά.
Όσον αφορά το πόσο θα βοηθήσουν την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας τα μέτρα και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, το 51% απαντά καθόλου, το 28% απαντά λίγο και το 17% απαντά αρκετά/πολύ.
Διαβάστε επίσης
Πώς διαβάζουν στο ΠΑΣΟΚ τις δημοσκοπήσεις – Το εύρημα των μετρήσεων που έφερε αισιοδοξία στη ΧαριλάουΤρικούπη
Ανδρουλάκης: «Το αίτημα για εκλογές αποτελεί την κορύφωση της αντιπολιτευτικής μας στρατηγικής»
Χάρης Δούκας: Καμία περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, να το αποφασίσει το συνέδριο – Τέλος Οκτωβρίου ανοίγει η Βασιλίσσης Όλγας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.