Χάρης Δούκας: Καμία περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, να το αποφασίσει το συνέδριο – Τέλος Οκτωβρίου ανοίγει η Βασιλίσσης Όλγας

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία (εννοώντας ούτε με τον Μητσοτάκη, ούτε με άλλο πρόσωπο) έστειλε ο δήμαρχος Αθήνας και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του Κινήματος,Χάρης Δούκας. Παράλληλα προειδοποίησε εμμέσως την κυβέρνηση, που έχει αποκλείσει την Βασιλίσσης Όλγας, παραχωρώντας την μόνο σε όσους παίζουν… τένις απέναντι από το Ζάππειο, ότι ο δρόμος θα ανοίξει στα τέλη Οκτωβρίου – διαμηνύοντας ουσιαστικά ότι ο σχεδιασμός του δήμου της Αθήνας δεν αλλάζει από τις διαφωνίες τριών υπουργών.

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής στο Mega ο κ. Δούκας είπε πως το επόμενο βήμα του ΠΑΣΟΚ για να «μπορέσει να υπάρξει μία ξεκάθαρη προοδευτική απάντηση απέναντι στη σήψη, να γίνει ένα μεγάλο δημοκρατικό ανοιχτό συνέδριο με ένα κεντρικό διακύβευμα: τον προσανατολισμό». «Εκεί» -πρόσθεσε- «θα υπάρξει και συλλογική απόφαση. Η συλλογική αυτή απόφαση θα λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο»

Εξηγώντας τις πολιτικές του θέσεις, σε μία συζήτηση που ήδη έχει φουντώσει τον τελευταίο καιρό, σχετικά με τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, ο κ. Δούκας, έθεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει, κατά τη γνώμη του, να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ. Προτάσσοντας την ανάγκη για ένα μεγάλο, ανοιχτό συνέδριο, που θα αποφασίσει τον προσανατολισμό του Κινήματος:

«Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο και είναι χρέος του Νίκου Ανδρουλάκη να νικήσει τον Μητσοτάκη γιατί αλλιώς η χώρα θα έχει μεγάλες δυσκολίες και προβλήματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να στηρίξουμε την προσπάθεια για να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Και θεωρώ πολύ βασικό αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό. Η απάντηση σε σημαντικά προβλήματα της χώρας, πρέπει να είναι μία προοδευτική απάντηση. Θέλουμε μια προοδευτική απάντηση απέναντι στην συντήρηση και στην εδραιωμένη συνθήκη σήψης που υπάρχει στη χώρα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό: εάν ξεκάθαρα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα δυνατό, τολμηρό και ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με την ΝΔ. δεν αφήνει καμία χαραμάδα ο κ. Ανδρουλάκης. Παρουσιάσαμε και το πρόγραμμά μας στη Θεσσαλονίκη. Το επόμενο βήμα είναι, για να μπορέσει να υπάρξει μία ξεκάθαρη προοδευτική απάντηση απέναντι στη σήψη, να γίνει ένα μεγάλο δημοκρατικό ανοιχτό συνέδριο με ένα κεντρικό διακύβευμα: τον προσανατολισμό. Όπου και εκεί θα υπάρξει και συλλογική απόφαση. Η συλλογική αυτή απόφαση θα λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ».

«Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε και να συζητάμε. Είμαστε όλοι ενεργοί πολίτες και πρέπει να έχουμε άποψη που αφορά στην πόλη μας, στην ζωή των κατοίκων. Είμαι ΠΑΣΟΚ, κατέβηκα και υποψήφιο πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ και υπάρχει και κόσμος που με στήριξε στην δεύτερη Κυριακή. Θεωρώ ότι έχω χρέος, την άποψή μου να την εκφέρω δημόσια, να εκτίθεμαι, να παρουσιάζω τις θέσεις και τις απόψεις μου και ο κόσμος να κρίνει», είπε χαρακτηριστικά για τις συχνές πολιτικές παρεμβάσεις του.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Ερωτώμενος για τη φημολογούμενη επιστροφή Τσίπρα, ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε: «Δεν ξέρω αν είναι πιθανολογούμενη η επιστροφή του κ. Τσίπρα, πρέπει και ο ίδιος να αποφασίσει και όταν υπάρξουν ανακοινώσεις θα τοποθετηθούμε νομίζω όλοι».

«Όμως αυτό δεν πρέπει να αλλάζει την δική μας προσέγγιση η οποία πρέπει να είναι προοδευτική απάντηση και νίκη στις επόμενες εκλογές. Είναι χρέος του κ. Ανδρουλάκη να νικήσει τον Μητσοτάκη γιατί αλλιώς η χώρα θα έχει μεγάλες δυσκολίες και προβλήματα. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι για το Plan A και να μην υπάρχει καμία υποψία εσωστρέφειας. Πρέπει πολλοί να έχουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι δουλευτούμε για τον κοινό στόχο που είναι εθνικός στόχος. Σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη ΝΔ», πρόσθεσε.

Τέλος Οκτωβρίου η διάνοιξη της βασιλίσσης Όλγας

Για τη διάνοιξη της βασιλίσσης Όλγας, ο δήμαρχος Αθηναίων ήταν ξεκάθαρος, στέλνοντας εμμέσως μήνυμα στην κυβέρνηση και τα τρία υπουργεία που έχουν αντιδράσει στο άνοιγμα του δρόμου. Είπε πως η «εταιρεία που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, ότι θα μας το παραδώσει τέλος Οκτωβρίου».

«Τέλος Οκτωβρίου λοιπόν θα έχουμε δύο ροές, μία από την Αμαλίας δεξιά και θα καταλήγει δεξιά στην Αρδηττού και μία από τη βασιλέως Γεωργίου που θα μπαίνει δεξιά στην Όλγας και θα κάνει ξανά δεξιάς στην Αμαλίας. Και δύο άλλες κινήσεις εκεί κοντά σε Συγγρού και Βουλιαγμένης. Είναι δύο ήπιες λωρίδες κυκλοφορίας κατασκευαστικά έτοιμες να αποδοθούν για να υπάρξει μεγάλη αποσυμφόρηση», σημείωσε ο κ. Δούκας.

«Εμείς θα αποδώσουμε την Όλγας σε όλους τους πολίτες. Δεν μπορεί στο κέντρο της Αθήνας να υπάρχουν πριβέ δρόμοι, δρόμοι για κάποια παρέα, για φίλους που θέλουν να παίζουν τένις. Μιλήσαμε με ειδικούς για το αν θα φρακάρει και μας είπαν ότι εφόσον δίνουμε δεξιές στροφές θα είναι μικρή η πίεση. Το μάξιμουμ είναι 250 αμάξια την ώρα», διαμήνυσε.

Ο δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για την πτώση δέντρου στην πλατεία Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας.

«Χθες είχε πάρα πολύ αέρα, τρία δέντρα έπεσαν. Το συγκεκριμένο το είχαμε ελέγξει και τέλος Αυγούστου διότι είχε ανέβει ένας νεαρός και έπαιζε, είχε ανέβει σε ένα κλαδί. Ήταν σε καλή κατάσταση και χθες στην συνέχεια που έγιναν οι τομές για να το μεταφέρουμε, ήταν νωπός ο κορμός, άρα δεν υπήρχε κάποιο θέμα να είναι σάπιο. Είχε πολύ αέρα. Είχαμε την γυναίκα που χτύπησε το κεφάλι της, μίλησα χθες μαζί της είναι όλες οι εξετάσεις μια χαρά και λογικά θα βγει σήμερα. Θέλει πολλή προσοχή γιατί και σήμερα θα έχει ριπές και θα φτάσουν στα 6 μποφόρ οι ριπές σε κάποια. σημεία. Είναι περίπου 190.000 δέντρα, έχουμε ελέγξει τα 100.000, παλεύουμε να ελέγξουμε και τα υπόλοιπα. Κυρίως εξωτερικά, γιατί εσωτερικά έρχονται οι ειδικοί που ελέγχουν το εσωτερικό, κυρίως σε υπεραιωνόβια δέντρα στον Εθνικό Κήπο», υπογράμμισε.

Τελειώνει το σκηνικό με τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα

«Στα δύο αυτά μαγαζιά, όπου σημειώθηκε το περιστατικό – και βλέπουμε ότι πάνω στο δέντρο στηρίζεται μία ομπρέλα – το ένα το έχουμε σφραγίσει, και θα έπρεπε να είναι κλειστό. Και δεν είναι κλειστό, γιατί έβαλε το δικαστήριο αναστολή εφαρμογής του σφραγίσματος. Και το άλλο το έχουμε σφραγίσει τον Ιούλιο και πήγαμε χθες μετά το συμβάν και ήταν τα τραπεζοκαθίσματα εκτός των ορίων αδειοδότησης – παράνομα δηλαδή. Τελειώνει το σκηνικό αυτό, και το στηρίζουν τις ομπρέλες τους παράνομα – προφανώς τους γράψαμε. Είναι λογικό να στηρίζουμε την τέντα πάνω στο δέντρο ενώ έχουμε πει ότι έχει αέρα, και θέλει προσοχή; Βλέπουμε ότι δίπλα από εκεί που πέφτει το δέντρο, είναι η εκκλησία. Σε λίγο αυτά τα τραπεζοκαθίσματα θα μπουν μέσα στην εκκλησία. Σφραγίζουμε, η δικαιοσύνη αντί για τις 21 μέρες το βάζει 3 μέρες. Αν συνεχιστεί η ίδια δουλειά θα πάω στις Αρχές. έχουμε προχωρήσει σε 116 σφραγίσεις από την αρχή της χρονιάς. Θέλουμε ειρήνη αλλά να σεβόμαστε και τον χώρο», πρόσθεσε.

