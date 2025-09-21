search
21.09.2025 09:47

Τέμπη – ΟΠΕΚΕΠΕ: 2 στους 3 πολίτες δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη, ελπίζουν μόνο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Απαξίωση για κυβέρνηση και ΜΜΕ

21.09.2025 09:47
areios-pagos_2706_1920-1080_new

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εύρημα έχει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για τους θεσμούς και τον βαθμό εμπιστοσύνης των πολιτών σε θέματα πάταξης της διαφθοράς. Η έρευνα (δημοσιεύεται στο «Βήμα της Κυριακής») αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες εμπιστεύονται μόνο την ευρωπαϊκή εισαγγελία – σε ποσοστό 73%. Όλοι οι άλλοι θεσμοί και τα όργανα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, κινούνται κάτω από το 50%.

Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους εγχώριους θεσμούς έχει η Ελληνική Αστυνομία με 49%.

Από κει και κάτω η κατάσταση είναι απελπιστική: Η ελληνική Δικαιοσύνη με το 34% να δηλώνει ότι την εμπιστεύεται «πολύ/αρκετά» και το 65% να λέει ότι δεν την εμπιστεύεται (Σχεδόν Καθόλου/Καθόλου).

Προφανώς, τόσο η υπόθεση με το έγκλημα των Τεμπών, στο οποίο είναι διάχυτη η αίσθηση της συγκάλυψης με ευθύνη και των δικαστικών λειτουργών, όσο και η καθυστερημένη παρέμβαση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν παίξει το ρόλο τους.

Χειρότερη άποψη έχουν οι πολίτες για τα κόμματα, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης:

Την αντιπολίτευση την εμπιστεύεται σε θέματα πάταξης της διαφθοράς μόλις το 26%, την Κυβέρνηση το αποκαλυπτικό 22% (77% δεν την εμπιστεύονται Σχεδόν Καθόλου/Καθόλου), ενώ και τα ΜΜΕ έχουν μόνο 22% αποδοχή.

Να σημειωθεί ότι έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι χαμηλά σε αυτά τα θέματα.

Στον Δείκτη Αντίληψης για τη Διαφθορά (CPI) της Διεθνούς Διαφάνειας η χώρα μας δεν έχει πολύ καλές επιδόσεις: το 2024 βρέθηκε στην 21η θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με «βαθμο­λογία» 49 μονάδες σε μια κλίμακα 100 όπου το 0 σημαίνει υψηλό επίπεδο διαφθοράς και το 100 υψηλό επίπεδο διαφάνειας.


