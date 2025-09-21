search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 11:10
21.09.2025 08:42

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 50χρονος αδελφοκτόνος – «Ήμουν πιεσμένος» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς

21.09.2025 08:42
Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 50χρονος που, το μεσημέρι του Σαββάτου, σκότωσε την αδελφή του με μια νάιλον σακούλα και στη συνέχεια τηλεφώνησε στην αστυνομία για να τον συλλάβει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ένοιωθε πιεσμένος από την οικογένεια του γιατί αναγκαζόταν να αφιερώνει πολύ χρόνο στη φροντίδα της αδελφής του, που είχε υποστεί πρόσφατα εγκεφαλικό.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι φαίνεται πως ήταν μια… παρατήρηση που του έκανε το θύμα για ασήμαντο λόγο. Πάνω στα νεύρα του, άρπαξε μια πλαστική σακούλα και την τύλιξε γύρω από το λαιμό της σαν σκοινί. Μέσα σε λίγα λεπτά, η άτυχη γυναίκα ξεψύχησε.

Η δολοφονία της 59χρονης έγινε μόλις λίγες ώρες αφότου είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για περίπου δύο εβδομάδες. Μάλιστα, σύμφωνα με περιοίκους, ο κατηγορούμενος -σύμφωνα με περιοίκους- είχε βάλει και σημείωμα στην πολυκατοικία με το οποίο ζητούσε να μην ενοχλούν την αδελφή του γιατί «έχει προβλήματα υγείας».

Ο κατηγορούμενος δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις Αρχές για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ούτε η 59χρονη είχε προβλήματα με τον νόμο.

Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέλφια, καθώς είχαν γεννηθεί από διαφορετική μητέρα και ειχαν καλές σχέσεις. Η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα στην οδό Αλεξάνδρειας, ενώ ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, παντρεμένος και ζει σε διαφορετική περιοχή.

«Σκότωσα την αδελφή μου»

Την αστυνομία ενημέρωσε ο ίδιος ο δράστης, ο οποίος κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και είπε στους αστυνομικούς ότι «σκότωσα την αδελφή μου».

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ». Ο 50χρονος, ο οποίος λίγο νωρίτερα ομολόγησε ότι αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του, ήταν εκείνος που άνοιξε την πόρτα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

