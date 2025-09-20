search
20.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν 4 σταθμοί λόγω συγκεντρώσεων για την μαύρη επέτειο της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου

Κλειστοί θα παραμείνουν το απόγευμα της Κυριακής (21/9) τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης.

Στο κέντρο της πόλης θα γίνει συγκέντρωση για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.

Οπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία «κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Κυριακή 21/9, στις 18.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών.

H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά».

