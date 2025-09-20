search
20.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

20.09.2025 20:50

ΗΣΑΠ: Από πλαστική σακούλα προκλήθηκαν οι καπνοί σε συρμό

20.09.2025 20:50
Ilektrikos

Μία πλαστική σακούλα, η οποία πιθανότατα λόγω των ανέμων βρέθηκε κάτω από το τρένο και κόλλησε στον κινητήρα, ήταν η αιτία των καπνών σε συρμό του ΗΣΑΠ.

Ο συρμός αποσύρθηκε στις 17:33. Είχε κατεύθυνση προς Πειραιά, με την μυρωδιά από τον καπνό να είναι έντονη.

Ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο αμαξοστάσιο και εκεί αφού αρχικά είδαν πως δεν υπήρχε βλάβη, εντόπισαν προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, μία πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο.

