ΗΣΑΠ: Από πλαστική σακούλα προκλήθηκαν οι καπνοί σε συρμό

Μία πλαστική σακούλα, η οποία πιθανότατα λόγω των ανέμων βρέθηκε κάτω από το τρένο και κόλλησε στον κινητήρα, ήταν η αιτία των καπνών σε συρμό του ΗΣΑΠ.

Ο συρμός αποσύρθηκε στις 17:33. Είχε κατεύθυνση προς Πειραιά, με την μυρωδιά από τον καπνό να είναι έντονη.

Ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο αμαξοστάσιο και εκεί αφού αρχικά είδαν πως δεν υπήρχε βλάβη, εντόπισαν προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, μία πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο.

Διαβάστε επίσης:

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Την παρέλαβε από το νοσοκομείο και αφού την πήγε σπίτι την σκότωσε – Τι είπε στις αρχές

Αθήνα: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στη πλατεία Αγίας Ειρήνης (video)

Κερατσίνι: Έσπασε κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ – Πίδακας νερού δεκάδων μέτρων πλημμυρισε την περιοχή (Video)