Βλάβη σε τρένο στην γραμμή του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι – Έβγαιναν καπνοί από τα βαγόνια

Ένας συρμος του ΗΣΑΠ με κατεύθυνση προς Πειραιά σταμάτησε στο Μοναστηράκι καθώς έβγαιναν καπνοί από τα βαγόνια του.

Το τρένο ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες βγήκαν άμεσα από αυτό και έμειναν στην πλατφόρμα. Επικράτησε ένας μικρός πανικός για λίγο καθώς οι καπνοί άρχισαν να πυκνώνουν και δεν ήταν σίγουροι τι ακριβώς συμβαίνει.

Οι υπεύθυνοι αποσύρουν το τρένο, ενώ προσωρινά έχουν διακοπεί τα δρομολόγια από το Μοναστηράκι προς τον Πειραιά.

