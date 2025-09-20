ΚΚΕ για συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

«Αφού η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστάτησε σε όλους τους επικίνδυνους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και αφού πλήρωσε από τη ληστεία σε βάρος του λαού ένα σκασμό λεφτά για εξοπλισμούς, στο όνομα δήθεν της “άμυνας της χώρας” και της “υπεροχής έναντι της Τουρκίας”, τώρα Τραμπ και Ερντογάν συζητούν για νέα εξοπλιστικά προγράμματα», επισημαίνει το ΚΚΕ ενόψει της συνάντησης Τραμπ και Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο, στις 25 Σεπτεμβρίου.

«Για άλλη μια φορά το παραμύθι των “ισχυρών συμμάχων” καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς» επισημαίνει στη συνέχεια ο Περισσός.

Διαβάστε επίσης:

Τσουκαλάς: «H κυβέρνηση δεν μπορεί να αναταχθεί δημοσκοπικά» – «Αντί να τονώσει τις εξαγωγές, στραγγαλίζει την κατανάλωση»

Μαρινάκης: «Άμεση αύξηση του εισοδήματος μέσω της μείωσης των φόρων»

Κασσελάκης για Τέμπη: «Βιώνουμε σενάριο αρχαίας τραγωδίας – Σίγουρα κάτι κρύβουν»