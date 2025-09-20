search
ΚΚΕ για συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

20.09.2025
KKE

«Αφού η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστάτησε σε όλους τους επικίνδυνους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και αφού πλήρωσε από τη ληστεία σε βάρος του λαού ένα σκασμό λεφτά για εξοπλισμούς, στο όνομα δήθεν της “άμυνας της χώρας” και της “υπεροχής έναντι της Τουρκίας”, τώρα Τραμπ και Ερντογάν συζητούν για νέα εξοπλιστικά προγράμματα», επισημαίνει το ΚΚΕ ενόψει της συνάντησης Τραμπ και Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο, στις 25 Σεπτεμβρίου.

«Για άλλη μια φορά το παραμύθι των “ισχυρών συμμάχων” καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς» επισημαίνει στη συνέχεια ο Περισσός.

