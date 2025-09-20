Κασσελάκης για Τέμπη: «Βιώνουμε σενάριο αρχαίας τραγωδίας – Σίγουρα κάτι κρύβουν»

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Ο κ. Κασσελάκης βρέθηκε δίπλα στον πατέρα του 22χρονου ο οποίος κάνει απεργία πείνας και δίψας και μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο» τόνισε: «Αυτό που βιώνουμε ως ένα σενάριο πραγματικότητας, θα έπρεπε να ανήκει σε αρχαία ελληνική τραγωδία: το να υπάρχει γονιός ο οποίος δεν μπορεί να δει το παιδί του το οποίο το έχει χάσει με ευθύνες πολιτικές, των κυβερνόντων, και να υπάρχει μία Βουλή κλεισμένη και από τη δικαιοσύνη και από τις οικογένειες και από την κοινωνία, και να μην του το επιτρέπει. Δεν υπάρχει ηθικό υπόβαθρο για αυτήν την απόφαση. Σίγουρα κάτι κρύβουν. Για ποιον άλλον λόγο; Δεν μπορώ να φανταστώ».

Κατά τα άλλα, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε: «Τα χρήματα της ΕΕ είναι και ελληνικά χρήματα, δεν έχουν προέλθει από τον ουρανό. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συλλογική ευθύνη για τα χρήματα της ΕΕ. Φανταστείτε τι δεν ξέρουμε. Αυτά τα ξέρουμε λόγω ευρωπαίας εισαγγελίας. Τι δεν ξέρουμε που γίνεται στη χώρα μας με χρήματα του ελληνικού λαού;».

Σχετικά με το πρόγραμμα του Κινήματος Δημοκρατίας, το οποίο ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, είπε: «Ο κόσμος έχει ανάγκη να έχει πρόσβαση σε δανεισμό, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Δεν έχουν ανάγκη από έναν πρωθυπουργό να έρθει εκ των υστέρων να τους μοιράσει μέρισμα της δήθεν ανάπτυξης η οποία στραγγαλίζει τον κόσμο.

Η δική μου φιλοσοφία δεν είναι μία που υποδιαιρεί υποκατηγορίες για να καλύπτει τα βραχυπρόθεσμα κίνητρα του καθενός. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να έχει ελευθερία στην πηγή. Θέλω λιγότερες παροχές εκ των υστέρων και συγχρόνως ο κόσμος να μπορεί να ζήσει τη ζωή του όπως εκείνος επιλέγει. Η Πολιτεία πρέπει να έχει το πλέγμα που χρειάζεται για ένα κοινωνικό κράτος, που στην ουσία είναι υγεία, παιδεία, ασφάλεια».

«Δεν έχουμε δωρεάν παιδεία στην Ελλάδα», σχολίασε ο Στέφανος Κασσελάκης, αναφέροντας:

«Να υπάρχει ελεύθερη σκέψη. Με όλο τον σεβασμό που έχω, και εγώ θρησκευόμενος είμαι στο τέλος της ημέρας, δεν είναι δυνατόν τα σχολεία να διδάσκουν δόγμα, θρησκευτικά. Αυτό πρέπει να είναι μέρος των φιλοσοφικών σπουδών. Τα σχολεία πρέπει να δίνουν χώρο για ελεύθερη σκέψη, μόρφωση. Έχουμε ανάγκη από μόρφωση, αλλάζει η τεχνολογία και η παγκόσμια σκηνή δραστικά, δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι ως ανθρώπινο δυναμικό για αυτό το οποίο έρχεται».

Σχετικα με τις δημοσκοπήσεις: «Εμείς είμαστε ένα καινούργιο κόμμα το οποίο στις περισσότερες μετρήσεις μπαίνει στη Βουλή και με άνεση. Υπό κανονικές συνθήκες, 30% του κόσμου αποφασίσει την τελευταία εβδομάδα. Πόσω μάλλον τώρα που υπάρχει μία τεράστια αναστάτωση και απογοήτευση στον κόσμο»

«Αυτή η κατάσταση, από τη Δικαιοσύνη που ξέρουμε πλέον τι έχει γίνει στα Τέμπη, ή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι τη δήθεν εισαγόμενη ακρίβεια το ’23 που ξέρουμε τώρα ότι είναι δομική στην ελληνική κοινωνία, όλη αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει τον κόσμο σε μεγάλες μεταβολές την τελευταία εβδομάδα».

Στην ερώτηση αν η συγκεκριμένη συνθήκη μπορεί να ευνοήσει την πιθανή επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ο κ. Κασσελάκης απαντά:

«Δεν νομίζω ότι ευνοεί οποιονδήποτε ευθύνεται για την τωρινή κατάσταση. Προφανώς μερικοί ευθύνονται περισσότερο από άλλους, αλλά στο τέλος της ημέρας όλα αυτά τα ονόματα προέρχονται από το παρελθόν. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι η λύση θα είναι από το παρελθόν. Ειλικρινά πιστεύω ότι το Κίνημα Δημοκρατίας για ένα κόμμα 9 μηνών το ότι κατάφερε να σταθεί όρθιο μετά από τα μπουζουξίδικα και τα πραξικοπήματα και τις αηδίες αυτές, κατάφερε να δημιουργήσει μία ταυτότητα σε όλη τη χώρα, ανοίγει γραφεία, χτίζουμε λιθαράκι λιθαράκια σε όλη τη χώρα».

Για ενδεχόμενες συνεργασίες απαντά: «Προσωπικά μπορώ να συνεργαστώ με ανθρώπους, όχι με παρατάξεις οι οποίες είναι βαλτωμένες σε μία διαπλοκή στη χώρα μας που έχει προδώσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. (…) Για να εφαρμόσουμε διαφορετικά πράγματα, ξέρετε τι χρειάζεται; Η μεγάλη πλειοψηφία από τους 300 να πάνε σπίτι τους. Αν ο ελληνικός λαός θέλει αλλαγή, δεν θα την πετύχει με τους ίδιους. Χρειαζόμαστε ριζική ανανέωση του πολιτικού προσωπικού».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα, τονίζει: «Είναι ντροπή αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας».

Στην ερώτηση αν είναι γενοκτονία αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, απαντά: «Βεβαίως και είναι. Όταν αφήνεις χιλιάδες άμαχους να χάνουν τη ζωή τους από την πείνα, όταν μπλοκάρεις ανθρωπιστική βοήθεια…».

«Είναι μία στρατηγική σταδιακής εξόντωσης ενός ολόκληρου λαού», υπογραμμίζει.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό: «Πρώτα από όλα, αυτό είναι ζήτημα ΕΕ».

