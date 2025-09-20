ΟΠΕΚΕΠΕ-Εξεταστική: Γιατί η λίστα μαρτύρων της ΝΔ ξυπνά φόβους για νέα συγκάλυψη

Με σκιές ξεκινά η λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς τα πρώτα δείγματα γραφής γεννούν ανησυχία ότι η διαδικασία κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια ακόμη άσκηση συγκάλυψης.

Στην εκτίμηση αυτή συγκλίνουν βουλευτές της αντιπολίτευσης τονίζοντας ότι το φρένο της πλειοψηφίας στις προτάσεις τους να θέσουν στο μικροσκόπιο κρίσιμα πρόσωπα σε συνδυασμό με τις προσεκτικά «φιλτραρισμένες» κλήσεις μαρτύρων, εντείνει την καχυποψία.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι θα χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και πως απόλυτη προτεραιότητα είναι η πλήρης εξυγίανση του αμαρτωλού οργανισμού, οι μέχρι τώρα κινήσεις εκτιμάται ότι οδηγούν σε «ξέπλυμα ευθυνών» παρά σε μια αληθινή απόπειρα κάθαρσης. Στην αντιπολίτευση κάνουν λόγο για κινήσεις «προστασίας» εκ μέρους της πλειοψηφίας που κρατά τα κλειδιά.

Χαρακτηρίζουν μεθόδευση τον αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων, όπως οι επονομαζόμενοι «Φραπές» και «Χασάπης» – δύο γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές στην Κρήτη – που πρωταγωνίστησαν στους διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας ή η Πόπη Σεμερτζίδου με τα πολυτελή αυτοκίνητα, με το πρόσχημα ότι επελέγη η θεσμική οδός και σημειώνουν ότι δεν πείθουν δηλώσεις του τύπου «η ΝΔ δεν θέλει να κρύψει τίποτα αλλά να αποδοθούν ευθύνες απ’ όπου κι αν προέρχονται».

Δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη εκτιμούν και οι πολίτες

Με δυσπιστία βλέπει και η κοινή γνώμη τις κυβερνητικές διακηρύξεις. Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι ήταν ευθύνη της κυβέρνησης να βάλει τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν τα κατάφερε ενώ η πλειοψηφία των πολιτών σε πρόσφατη μέτρηση εκτιμά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (77,2% σύμφωνα με την MRB) ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ το 58,7% ρίχνει ευθέως την ευθύνη στην κυβέρνηση. Τα ευρήματα της ίδιας έρευνας έδειξαν ότι 3 στους 5 πολίτες (ποσοστό 58,7%) ότι τα προβλήματα που προέκυψαν από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλονται κυρίως στην κυβέρνηση και την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων.

Στη Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλουν ότι η ΝΔ «πέταξε τη δικογραφία από το παράθυρο» και τώρα αποφεύγει ακόμη και τους βασικούς πρωταγωνιστές. «Με το καλημέρα σας η ίδια μεθόδευση της συγκάλυψης, που είδαμε στην Εξεταστική των Τεμπών, συνεχίζεται αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες, τους οποίους η Ευρωπαία Εισαγγελέας αξιοποίησε αλλά η Νέα Δημοκρατία προστατεύει», ανέφερε σε δηλώσεις της η Μιλένα Αποστολάκη που σχολίασε με αρκετή δόση ειρωνείας ότι η πλειοψηφία στον κατάλογο μαρτύρων που κατέθεσε περιλάμβανε και … μακαρίτες.

Βάζουν στο κάδρο και τον Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «100% σκάνδαλο Μητσοτάκη», βάζοντας στο κάδρο και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη. Με τους χειρισμούς στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών να είναι νωποί στην Κουμουνδούρου μιλούν για απόπειρες συγκάλυψης ευθυνών. «Στο ίδιο έργο θεατές. Όπως και στα Τέμπη, έτσι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούν μάρτυρες ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή και αγνοούν επιδεικτικά ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται πραγματικά και ποινικά σε αυτό το σκάνδαλο, αλλά και αυτούς οι οποίοι βοήθησαν στην εξιχνίαση αυτού του σκανδάλου. Καταγγέλλουμε αυτή την μεθόδευση», ανέφερε από την πλευρά του ο Βασίλης Κόκκαλης.

Υποσχέσεις από τη ΝΔ για νέες κλήσεις… αργότερα

Από πλευράς πλειοψηφίας ο εισηγητής της Μακάριος Λαζαρίδης θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις μίλησε για μια «δυναμική λίστα μαρτύρων», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των μαρτύρων αν προκύψει από τα στοιχεία, ενώ επιχειρώντας να αποτρέψει την παρουσία του πρωθυπουργού στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έσπευσε να προειδοποιήσει ότι «δεν θα οδηγηθούμε σε μια πολιτική δίκη». Η ΝΔ απέρριψε και την κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη με βουλευτές της αντιπολίτευσης να σχολιάζουν πως ουσιαστικά παραδέχτηκε τον φόβο της κυβέρνησης να εκτεθεί η κορυφή του Μαξίμου στην έρευνα.

Η απόρριψη της κλήσης όχι μόνο του πρωθυπουργού, αλλά και στενών συνεργατών του, όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Γιώργος Μυλωνάκης, συνιστά ξεκάθαρη μεθόδευση, εκτιμούν στην αντιπολίτευση και σημειώνουν πως αντί να ρίξουν φως στο ποιος γνώριζε και ποιος ανέχθηκε τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προτιμούν να περιορίσουν το πεδίο, επικαλούμενοι το ότι «η επιτροπή είναι εξεταστική και όχι προανακριτική».

«Η προκλητική απόφαση για τους μάρτυρες επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη», τονίζει το ΚΚΕ, ενώ η Ελληνική Λύση κάνει λόγο για πανικό της ΝΔ. «Είναι ικανοί, για να συγκαλύψουν το έγκλημα αυτό των «γαλάζιων ακρίδων», να φέρουν ακόμα και νεκρούς στην εξεταστική επιτροπή για να “νεκρώσουν” την έρευνα», αναφέρουν.

Την ίδια ώρα οι Βρυξέλλες στέλνουν τελεσίγραφα ότι μέχρι τις 2 Οκτωβρίου η Ελλάδα πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για το ΟΣΔΕ, αλλιώς τα κονδύλια των αγροτικών επιδοτήσεων «παγώνουν».

Η εξεταστική επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου την Τετάρτη όπου έχει καλέσει για κατάθεση τον προσωρινό πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννη Καββαδά από την ΑΑΔΕ και τον πρώην πρόεδρο Νίκο Σαλάτα.

