Η «παράταση» στην επιστροφή Τσίπρα, «τελευταία ευκαιρία» για ΣΥΡΙΖΑ και Φάμελλο

Στάσιμος σε χαμηλά επίπεδα φαίνεται να παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις της νέας πολιτικής σεζόν, εικόνα την οποία έχει μια τελευταία ευκαιρία να ανατρέψει, πιθανότατα έως το τέλος του χρόνου.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όπως επιμένουν συνεργάτες του και έχει πει και ο ίδιος (Le Monde) έχει αυτή τη στιγμή ως απόλυτη προτεραιότητα την ολοκλήρωση και έκδοση του βιβλίου του για την διακυβέρνηση των ετών 2015 – 2019. Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μεταξύ Νοεμβρίου και της περιόδου των Χριστουγέννων, και το ότι ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να έχει επενδύσει σε αυτή την υπόθεση προκειμένου να πει τη «δική του αλήθεια» και να αντικρούσει «μύθους» των αντιπάλων του για την περίοδο του τρίτου μνημονίου και της εξόδου από αυτό, προϊδεάζει για μία έκδοση με διαστάσεις πολιτικού γεγονότος.

Τα σενάρια για όποια κίνηση επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο σε πρωταγωνιστικό ρόλο, χρονικά τοποθετούνται μετά την έκδοση του βιβλίου του, κάπου στην άνοιξη του 2026.

Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα ο ΣΥΡΙΖΑ «κερδίζει» κάποιο χρόνο για να παλέψει για την ανάκαμψή του και για τις συνεργασίες.

Αυτή τη στιγμή το κλίμα βέβαια παραμένει αμήχανο και ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει «μπλοκαρισμένος», ωστόσο στελέχη τις προηγούμενες μέρες έδιναν το μήνυμα ότι το κόμμα «είναι εδώ», προχωράει βήμα βήμα, έχει μπροστά του τις πολιτικές μάχες του «τώρα» και δεν σκέφτεται τι μπορεί να γίνει σε αρκετούς μήνες από σήμερα. Άλλωστε ο πολιτικός χρόνος είναι μακρύς.

Σε κάθε περίπτωση, παίζεται ένα στοίχημα πολιτικής επιβίωσης, και ως κόμμα και ως πολιτικο-ιδεολογικός χώρος.

Η οποία πολιτική επιβίωση, αν δεν αλλάξει η δημοσκοπική εικόνα, περνά μέσα από τη συνεργασία με τη Νέα Αριστερά. Από την Κουμουνδούρου, τονίζουν ότι είναι έτοιμοι για τη συνεργασία «αύριο το πρωί», όχι για να θέσουν κάποιο εμπόδιο στον Τσίπρα, αλλά γιατί αυτή είναι η στρατηγική που ακολουθούν από την ημέρα της εκλογής Φάμελλου.

Το βασικό σενάριο είναι η συγκρότηση μιας κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας, με όσους από τη Νέα Αριστερά είναι πρόθυμοι για μια τέτοια συμπόρευση και με την ελπίδα ότι αυτή η κίνηση θα δημιουργούσε ένα «θετικό σοκ» που θα μπορούσε να αποδώσει μια μικρή δυναμική για να συγκρατηθούν σε ποσοστά ασφαλείας και στη συνέχεια συγκροτώντας ενιαίο ψηφοδέλτιο να εξασφαλίσουν την είσοδο στη Βουλή, από καλύτερες θέσεις (απ’ ό,τι καθένας μόνος του).

Η Νέα Αριστερά, στις δημοσκοπήσεις σταθερά εμφανίζεται εκτός Βουλής, όμως στο εσωτερικό της δεν αντιμετωπίζουν όλοι τα υπαρξιακά διλήμματα με τον ίδιο τρόπο.

Ως γνωστόν η Νέα Αριστερά δεν έχει ενιαία στάση απέναντι στην συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ, και η άποψη που εναντιώνεται στη συνεργασία μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πλειοψηφική. Στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται το Προγραμματικό της Συνέδριο (ημερομηνία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί) και εκεί ενδεχομένως να υπάρξει μια νέα καταγραφή που να επιτρέψει μια εικόνα για το αν έχει υπάρξει μεταβολή των διαθέσεων στο εσωτερικό ή όχι. Με την μέχρι σήμερα εικόνα της κατάστασης στο εσωτερικό, η συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ισοδυναμεί με διάσπαση, και μια τέτοια απόφαση δείχνει πολύ δύσκολη για τον Αλέξη Χαρίτση, παρόλο που υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι η συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον «μονόδρομος αν οι δύο χώροι θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν, και δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο.

Συνεπώς, σε μεγάλο βαθμό δεν είναι στο χέρι του ΣΥΡΙΖΑ να ελέγξει το τι θα γίνει με τη Νέα Αριστερά, η οποία μπορεί να έχει ποσοστά σχεδόν ανύπαρκτα έχει όμως κοινοβουλευτική δύναμη και άρα έχει μεγαλύτερη σημασία για τις συνεργασίες, από άλλες δυνάμεις στις οποίες απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ (πλην ΠΑΣΟΚ, που απορρίπτει τα καλέσματα της Κουμουνδούρου).

Από την άλλη είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου να μην βρεθεί εκτός πολιτικού παιχνιδιού, στις αρχές του επόμενου χρόνου.

