Οι τυχερές μέλισσες της Δανίας και οι δικές μας υστερήσεις

Αλήθεια, πόσο θα «πέφταμε από τα σύννεφα», αν μια ανάλογη είδηση για την προστασία των μελισσών στη Δανία αναφερόταν και για την Ελλάδα!

Η είδηση στον Ευρωπαϊκό τύπο, παρουσιάστηκε κάπως έτσι: Στη Δανία, οι κάτοχοι μεγάλων αγροκτημάτων πρέπει να καλλιεργούν λουλούδια ή φυτά για τις μέλισσες στο 5% της γης τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η σημειολογία

Με μια πρώτη ματιά, η συγκεκριμένη αυτή διάταξη, ακούγεται σαν μια «τεχνική λύση», για να διευκολύνονται οι μέλισσες στη καθημερινή τους διαβίωση, όπως το σκέφτηκε η κεντρική κυβέρνηση της Δανίας, καθότι αυτό αποτελεί κρατική νομοθεσία. Όμως προχωρώντας λίγο βαθύτερα στη σκέψη του Δανού νομοθέτη μένουμε έκπληκτοι από την οικολογική αλλά και οντολογική ευαισθησία των πολιτών της Δανίας!

Είναι ολοφάνερο, το ότι μια χώρα νομοθετεί για προστατεύει αφενός τις μεταξύ των πολιτών σχέσεις όπως και εκείνες ανάμεσα στους πολιτών και την κεντρική διοίκηση της χώρας τους. Νομοθετεί όμως και για να διασφαλίσει την οντολογική διατήρηση του αέναου χώρου, της φύσης, της ζωής και όλων γενικά των δημιουργημάτων του Πλάστη στην επικράτειά της.

Όμως για να μην προκύπτει δυσαρμονία ανάμεσα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην αυστηρότητα των νόμων, ο νομοθέτης, ανάμεσα σε εκείνα που παίρνει υπόψιν του, είναι και η νοοτροπία και γενικότερα η κουλτούρα των πολιτών στους οποίους αναφέρονται οι νομοθετούμενες διατάξεις. Με άλλα λόγια η κουλτούρα των Δανών πολιτών δικαιολογεί μια τέτοια διάταξη.

Η σύγκριση με τα Ελληνικά δεδομένα

Αλήθεια, πόσο θα «πέφταμε»’ από τα σύννεφα, αν μια τέτοια είδηση αναφερόταν και για την Ελλάδα! Είμαστε σίγουροι ότι μια ανάλογη διάταξη στη χώρα μας θα αντιμετωπιζόταν με σοβαρότητα ή θα τύχαινε μιας έντονης κριτικής ή ακόμη και της έκφρασης ειρωνείας από ικανό μέρος των Ελλήνων πολιτών.

Εκτίμησή μας είναι ότι η ανάλογη διάταξη, θα θεωρούνταν τουλάχιστον άστοχη και περιττή, καθότι κατά τη γνώμη πολλών δυστυχώς συμπατριωτών μας, «θα στερούνταν σοβαρότητας»! Πιστεύουμε πως θα την αντιμετώπιζαν με ένα πνεύμα χαρακτηριστικής απαξίωσης, αντιπαραβάλλοντας το επιχείρημα, ότι, υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα με τα οποία θα έπρεπε να ασχοληθεί η Ελληνική πολιτεία.

Η Άποψη του ‘’άστοχου και περιττού’’

Πράγματι σε συσχέτιση με τα παραπάνω και μεταφερόμενοι στην Ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά τη λειτουργία του κράτους, αλλά και την αποτελεσματικότητα αυτής της λειτουργίας, έχουμε να παρατηρήσουμε, ότι:

i. Υπάρχουν χιλιάδες θέματα που αφορούν τους Έλληνες πολίτες τα οποία παραμένουν είτε άλυτα είτε αντιμετωπίζονται εκ μέρους της πολιτείας με σχετική ή και απόλυτη αδιαφορία.

ii. Παίρνοντας λοιπόν το παραπάνω ως μια ειλικρινή διαπίστωση, ίσως το θέμα που απασχόλησε την νομοθεσία της Δανίας να είναι δευτερεύουσας προτεραιότητας για την χώρα μας.

iii. Όμως, αν αυτό το παραδεχτούμε και θεωρήσουμε ότι μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία για τα σημερινά Ελληνικά δεδομένα είναι άστοχη και περιττή, κατά τη γνώμη μας αποδεχόμαστε ότι πραγματικά βρισκόμαστε μακριά όσον αφορά την Ευρωπαϊκή πολιτισμική μας καθημερινότητα.

Επομένως, δεν χωράει καμία αμφιβολία πως, στη χώρα μας υπάρχουν πολλά άλυτα θέματα μέχρι να φτάσουμε σε υποθέσεις που αφορούν την προστασία της «εντομολογικής βιοποικιλότητας». Και αυτό μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως μια άμεση αποδοχή της υστέρησης που παρουσιάζεται στους Έλληνες πολίτες στο να αξιολογούν τη βαρύτητα θεμάτων της καθημερινότητας που για τους ετέρους μας στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερης σημασίας .

Με αφορμή τις μέλισσες της Δανίας

Σκεφτόμαστε λοιπόν αν ήταν απαραίτητο να πληροφορηθούμε για το πως μεριμνούν στην Δανία για την προστασία των μελισσών τους, για να διαρωτηθούμε αν συμβαδίζουμε στην πολιτισμική μας καθημερινότητα με τους ετέρους μας Δυτικοευρωπαίους. Και βέβαια στο συμπέρασμά μας αυτό, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε συγκρίνοντας εκατοντάδες θέματα για το πως τα αντιμετωπίζουμε στην χώρα μας σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές χώρες ετέρους μας.

Όμως η υπόθεση της προστασίας των μελισσών αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράδειγμα, καθότι αφενός είναι δείγμα ισχυρής περιβαλλοντικής ευαισθησίας αλλά και παράλληλα το μέλι είναι ένα αγαπημένο προϊόν που το γεύονται όλοι οι Έλληνες. Αλλά και κατά τρίτον η είδηση αυτή υπήρξε μεν τυχαία, αλλά συγκέντρωσε ισχυρό ενδιαφέρον από το σύνολο του Ευρωπαϊκού τύπου.

Καταπολεμώντας τις υστερήσεις μας

Όντες οι Έλληνες πολίτες στις απαρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, έχουμε χρέος τόσο απέναντι στους ίδιους μας τους εαυτούς όσο όμως και απέναντι στο μέλλον του νεανικού πληθυσμού της φυλής μας, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να ξαναβρεί η χώρα μας την αξιακή θέση που της αρμόζει, σύμφωνα με την ιστορική της διαδρομή.

Στόχος μας λοιπόν θα πρέπει να είναι να καλύψουμε τις υστερήσεις μας στους περισσότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και διαβίωσης έναντι των Ευρωπαϊκών λαών, που αναμφισβήτητα θα πρέπει να αποτελούν το παράδειγμα που θα πρέπει να κατακτήσουμε.

Διαβάστε επίσης:

Νέο μανιφέστο, παλιά αγωνία

Σε τροχιά παρατεταμένης γεωπολιτικής αστάθειας

Η Δημοκρατία σε αναστολή