19.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

19.09.2025 16:39

Σάκης Αρναούτογλου: Από την ευκαιρία στην αδιαφορία – Η κυβέρνηση πνίγει την Καινοτομία

Η απάντηση της Κομισιόν στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου επιβεβαιώνει με τον πιο σαφή τρόπο αυτό που η ερευνητική κοινότητα της χώρας καταγγέλλει εδώ και χρόνια: η Ελλάδα, εξαιτίας της απουσίας Εθνικής στρατηγικής και της Κυβερνητικής αδιαφορίας, παραμένει «μέτριος παράγοντας καινοτομίας».

Η Επίτροπος κ. Zaharieva αναγνωρίζει ότι, παρά τις κάποιες βελτιώσεις, η χώρα μας συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις και ότι χρειάζεται μακροπρόθεσμη στρατηγική και επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Αυτό αποτελεί κόλαφο για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, που με τις επιλογές της – από την απομάκρυνση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας από το Υπουργείο Παιδείας, μέχρι τη χρόνια υποχρηματοδότηση και την υπερβολική γραφειοκρατία – υποβαθμίζει τη δυνατότητα της χώρας να αξιοποιήσει τους Ευρωπαϊκούς πόρους και να στηρίξει το ερευνητικό της δυναμικό.

Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικούς επιστήμονες και ερευνητές, που όμως καθημερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αποδυναμωμένο σύστημα χωρίς όραμα και στήριξη. Η διαρροή εγκεφάλων συνεχίζεται, τα ερευνητικά κέντρα μαραζώνουν και η χώρα χάνει πολύτιμες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Με αφορμή την απάντηση της Επιτρόπου ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε:

«Δεν είναι τυχαίο ότι η Κομισιόν κατατάσσει την Ελλάδα ως “μέτριο παράγοντα καινοτομίας”. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της Κυβέρνησης, που αντί να επενδύει σε γνώση και καινοτομία, αντιμετωπίζει την έρευνα ως βάρος. Στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει, με μια εθνική στρατηγική που θα συνδέει την έρευνα με την εκπαίδευση, την παραγωγή και την κοινωνία. Δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να μείνει ουραγός. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει τις πρόχειρες κινήσεις και να διαμορφώσει άμεσα μια σοβαρή, συνεκτική πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία, που θα δώσει στην Ελλάδα τη θέση που της αξίζει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι».

