Μητσοτάκης: Κάλπες το ‘27 για αυτοδυναμία και σταθερότητα – Αναφορά στον ιδρυτή Καραμανλή, τι είπε για Τσίπρα, Ανδρουλάκη, μεταγραφές

Μεγάλο άνοιγμα προς τους βουλευτές της ΝΔ πραγματοποίησε με την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση για την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. του κόμματος.

Ο πρωθυπουργός ουσιαστικά έθεσε τα πολιτικά διακυβεύματα ως τις εκλογές, επιχείρησε για άλλη μια φορά να κινητοποιήσει τα στελέχη του κόμματος στην κατεύθυνση της εξήγησης της σημασίας των μέτρων του «πακέτου της ΔΕΘ» στους πολίτες, υπερασπίστηκε εκ νέου την πολιτική των μεταγραφών, με αφορμή την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ, και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 και ότι στόχος παραμένει η αυτοδυναμία.

Μάλιστα, για να δικαιολογήσει τα «ανοίγματα» προς το κέντρο, ο Κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε τον ιδρυτή της παράταξης, λέγοντας ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανέφερε στην ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ ότι είναι η παράταξη που είναι «πέρα από τις ετικέτες του κέντρου, της δεξιάς και της αριστεράς» και προσθέτοντας ότι «για αυτό φτάσαμε και σε αυτά τα ποσοστά. Οι μεγάλες νίκες έρχονται όταν η παράταξη μας αναβαπτίζεται στις αξίες και τα δεδομένα της εποχής, όταν μπορούμε στη δύναμη των ιδεών μας να ενσωματώνουμε κι άλλες».

«Αντλώ τη δύναμη μου από εσάς»

Από εκεί και πέρα, ενδεικτικός του «ανοίγματος» προς τους βουλευτές ήταν ο λόγος του Κ. Μητσοτάκη, ο όποιος είπε ότι «αξίζει τον κόπο, σε ένα γενικό κλίμα δυσθυμίας και απαισιοδοξίας, να θυμίζουμε πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε τους επόμενους 20 μήνες. Οι εκλογές θα έρθουν την άνοιξη του 2027. Είναι πολύς χρόνος ή και λίγος χρόνος εάν κάποιος πατήσει το φρένο. Εμείς όμως δεν έχουμε τέτοια πρόθεση».

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από την Κ.Ο. της ΝΔ «να διαφυλάξουμε την πολιτική σταθερότητα γιατί η ομαλότητα και η σιγουριά στην καθημερινότητα του πολίτη αποκτούν κρίσιμη σημασία», αλλά και «να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις που αμφισβητούν αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα, Ναι θα δούμε πάλι έξαρση λαϊκισμού, fake news, σενάρια συνομωσίας, την ΑΙ να εισβάλει στην πολιτική», ενώ υπογράμμισε ότι «δεν ξεχνώ ότι είμαι πρωθυπουργός, γιατί είμαι πρόεδρος της ΚΟ. Αντλώ τη δύναμη μου από εσάς. Τα συμφέροντα μας είναι απολύτως ταυτισμένα».

Σταθερότητα και συμφέροντα

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «δεν έχει ξαναγίνει στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης να παραμένουμε το πιο ισχυρό κόμμα με ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου. Είμαστε η πιο ανθεκτική και συνεπής δύναμη της Μεταπολίτευσης. Η μόνη που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι του εθνικού σκάφους σε ταραγμένους καιρούς, χωρίς να απειληθούν οι κατακτήσεις των Ελλήνων. Εκείνη που μπορεί να οδηγήσει την πατρίδα, με ασφάλεια και ελπίδα, στο τέλος της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα».

Ζήτησε, δε, από την Κ.Ο. «να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Απαιτείται εσωτερικός διάλογος και εξωτερική πειθαρχία. Πλουραλιστικός προβληματισμός, αλλά και κοινή στάση. Και, πάνω από όλα, χαμηλό βλέμμα και υψηλούς στόχους», ενώ ξαναέπαιξε το «χαρτί» των συμφερόντων, τονίζοντας ότι «θα πρέπει, να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις που θα αμφισβητούν την ομαλότητα και τη σιγουριά που διαθέτει, σήμερα, η Ελλάδα. Είτε αυτές θα προέρχονται από τον λαϊκισμό που θα προσπαθεί με fake news να στήνει, κάθε τόσο, σενάρια συνωμοσίας. Είτε θα πηγάζουν από συμφέροντα και μέσα ενημέρωσης που θα ήθελαν αδύναμες κυβερνήσεις για να δυναμώνουν οι δικές τους πιέσεις».

Άγχος για τα μέτρα

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στα φορολογικά μέτρα που παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ, τονίζοντας ότι αφορούν 4,3 εκατομμύρια φορολογούμενους και οδηγούν στην πράξη σε αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ενώ απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι τα μέτρα δεν είναι επαρκή, εξήγησε ότι «ο δημοσιονομικός χώρος που είχαμε στη διάθεσή μας εξαντλήθηκε από τις παρεμβάσεις που εξήγγειλα. Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα μας οδηγούσε σε ευρωπαϊκές περιπέτειες γιατί η χώρα πρέπει να παράγει πλεονάσματα για να μειώνει το χρέος».

Μάλιστα, κάλεσε τους βουλευτές και όλα τα στελέχη της ΝΔ να εξηγήσουν στους πολίτες τη σημασία των μέτρων, καθώς, όπως είπε, δεν την έχουν κατανοήσει πλήρως. Είναι προφανές ότι στο Μαξίμου επικρατεί ένα κάποιο άγχος για το «γκελ» που θα έχουν τα μέτρα στους πολίτες, καθώς οι πρώτες δημοσκοπήσεις έδειξαν χλιαρή έως αρνητική υποδοχή και αξιολόγησή τους, με αποτέλεσμα το δημοσκοπικό «ταμείο» να είναι μάλλον ισχνό για το κυβερνών κόμμα.

Πυρά κατά Τσίπρα – Ανδρουλάκη

Από την άλλη, ο πρωθυπουργός εκτόξευσε «μύδρους» κατά των προτάσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χωρίς, πάντως, να κατονομάσει ούτε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη («όταν κάποιος προτείνει 13ο μισθό αυτό κοστίζει 1,3 δισ. και όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι με μείωση του ΦΠΑ τους ζητώ να μιλήσουν με την ΤτΕ, να δουν παραδείγματα από άλλες χώρες»), ούτε τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα («εκεί που κάποιος στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο για πατριωτικούς φόρους, εμείς προτάσσουμε τις πατριωτικές φοροελαφρύνσεις. Άλλος έβαψε πράσινο το δικό του λεφτόδεντρο, εμείς παρουσιάσαμε κοστολογημένο φορολογικό σχέδιο με παραδείγματα πώς θα ωφεληθούν εκατομμύρια συμπολίτες»).

Συνέδριο το 2026, εκλογές το 2027

Τέλος, ο πρωθυπουργός περιέγραψε τον εσωκομματικό «οδικό χάρτη» μέχρι τις εκλογές του 2027, λέγοντας ότι το Νοέμβριο θα ξεκινήσουν οι προσυνεδριακές διαδικασίες, ενώ επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει το topontiki.gr, προσδιόρισε τη διεξαγωγή του συνεδρίου του κόμματος στις αρχές της άνοιξης του 2026 και υπογράμμισε ότι «οι μεγάλες νίκες έρχεται όταν μέσα από την σκληρή δουλειά μπορούμε να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας».

