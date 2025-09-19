Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ: Ο δημοσιονομικός χώρος εξαντλήθηκε με τα μέτρα της ΔΕΘ, οτιδήποτε άλλο θα οδηγούσε σε περιπέτειες – Άνοιξη του 2026 το συνέδριο, εκλογές το 2027 (Video)

Με εκτενή αναφορά στα μέτρα που ο ίδιος εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός άνοιξε με την ομιλία του τη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ που θα εκλέξει το νέο γραμματέα της, μετά τον αδόκητο χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Όπως είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε τον Μάξιμο Χαρακόπουλο για τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. Ο πρωθυπουργός είπε ότι «η πρόταση μου για γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Είναι μια ψύχραιμη φωνή, έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην ΚΟ. Είναι συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο κόμμα και τη Βουλή. Μπήκαμε μαζί στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 2004. Καλή δύναμη στα νέα καθήκοντά σου Μάξιμε».

Ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «τον δρόμο θα δείχνουν 5 σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Πρώτη η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης των οικογενειών των νέων της περιφέρειας. Δεύτερη επιλογή αυτή τη στήριξη να την παρέχουμε με διαρκείς μειώσεις φόρων. Είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος για να στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα να μειώνουμε φόρους ως ανάχωμα στην ακρίβεια. Τρίτη επιλογή οι μεταρρυθμίσεις. Τέταρτη η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας παντού. Αξίζει να επαναλαμβάνουμε ότι επί διακυβέρνησης ΝΔ η επόμενη πανεπιστημιακή χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε ΑΕΙ της χώρας. Πέμπτη αδιαπραγμάτευτη πυξίδα το χτίσιμο μιας ισχυρής Ελλάδας με προτεραιότητα τη φύλαξη των συνόρων, κινήσεις στην άμυνα με αναβαθμισμένους μισθούς στα στελέχη των ΕΔ αλλά και σημαντικές αποφάσεις που λάβαμε στο τελευταίο ΚΥΣΕΑ όπως η επιλογή να προχωρήσουμε όχι μόνο στην απόκτηση 4ης Belhara αλλά και στην αναβάθμιση των άλλων τριών».

Το κόμμα των πολλών

Τόνισε, δε, ότι «η ΝΔ είναι το κόμμα των πολλών όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4,3 εκατ. συμπολίτες. Αλλά και η παράταξη των νέων όταν κανείς νέος έως τα 25 έτη με εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει μόνιμα φόρο εισοδήματος» και είπε ότι το μέτρο αφορά περίπου 300.000 εργαζόμενους νέους.

Επίσης, είπε ότι «είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους συνταξιούχους με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 2027 και δίπλα στους πιο αδύναμους με το επίδομα των 250 ευρώ που θα δοθεί στον Νοέμβριο ενώ επιστρέφεται και ένα ενοίκιο σε όσους νοικιάζουν κατοικίες. Προφανώς δεν είναι η μόνη παρέμβαση για το ζήτημα της στέγης αλλά σας ζητώ να την προβάλετε. Ισοδύναμε με μείωση του ενοικίου κατά 8%», καθώς και ότι «είμαστε η παράταξη της οικογένειας και η παράταξη που στέκεται δίπλα στην περιφέρεια με μηδενισμό του ΕΝΦΙΑ σε 12.710 οικισμούς. Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στα ακριτικά νησιά που θα δουν μείωση του ΦΠΑ κατά 30% από 1η Ιανουαρίου 2026».

Επιτιθέμενος δε στην αντιπολίτευση, η οποία άσκησε κριτική στα μέτρα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «ο δημοσιονομικός χώρος που είχαμε στη διάθεσή μας εξαντλήθηκε από τις παρεμβάσεις που εξήγγειλα. Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα μας οδηγούσε σε ευρωπαϊκές περιπέτειες γιατί η χώρα πρέπει να παράγει πλεονάσματα για να μειώνει το χρέος. Και αν κάποιος το αμφισβητεί, ας ρωτήσει την Κομισιόν αν μπορούσε η κυβέρνηση να διαθέσει περισσότερα», υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι ο ίδιος δεν θα επιτρέψει ποτέ να υπάρξει δημοσιονομική εκτροπή, και χαρακτήρισε ως «επιτυχία της οικονομικής πολιτικής το να μπορούμε να προχωρούμε σε τέτοια μέτρα».

Πατριωτικές φοροελαφρύνσεις αντί για πατριωτικούς φόρους

«Αυτή η παράταξη δεν πρόκειται ποτέ να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Όταν κάποιος προτείνει 13ο μισθό αυτό κοστίζει 1,3 δισ. και όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι με μείωση του ΦΠΑ τους ζητώ να μιλήσουν με την ΤτΕ, να δουν παραδείγματα από άλλες χώρες», συνεχισε ο πρωθυπουργός, ενώ «κάρφωσε» εκ νέου τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι «εκεί που κάποιος στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο για πατριωτικούς φόρους, εμείς προτάσσουμε τις πατριωτικές φοροελαφρύνσεις. Άλλος έβαψε πράσινο το δικό του λεφτόδεντρο, εμείς παρουσιάσαμε κοστολογημένο φορολογικό σχέδιο με παραδείγματα πώς θα ωφεληθούν εκατομμύρια συμπολίτες».

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 2027. Είναι πολύς χρόνος ή λίγος αν πατήσει κανείς το φρένο αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να κάνουμε αντιπαράθεση με τους αντιπάλους αλλά να ξεπερνάμε τον κακό μας εαυτό πολύ περισσότερο όταν αυτός συναντιέται με παθογένειες του κράτους. Και το παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι χαρακτηριστικό. Δική μας υποχρέωση είναι να το αντιμετωπίσουμε. Επιδιώκουμε απόλυτη διαφάνεια και αλήθεια για το ζήτημα αυτό και είναι υποχρέωση δική μας να το λύσουμε. Το ένα είναι εν κινήσει να μετεξελίξουμε τον οργανισμό, να συνεχίσουμε να κάνουμε τις πληρωμές χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το πλαίσιο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων αλλά και να εντοπίζουμε τους επιτήδειους».

Δυναμικό άνοιγμα σε όλες τις Περιφέρειες

Σε ακόμα πιο πολιτικό τόνο, ο πρωθυπουργός, αφού ξεκαθάρισε ότι το συνέδριο της ΝΔ θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2026, είπε ότι «στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης παραμένουμε το πιο ισχυρό κόμμα της χώρας, 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο. Είμαστε η πιο ανθεκτική και συνεπής δύναμη της Μεταπολίτευσης. Η μόνη που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι του εθνικού σκάφους σε ταραγμένους καιρούς, χωρίς να απειληθούν οι κατακτήσεις των Ελλήνων. Εκείνη που μπορεί να οδηγήσει την πατρίδα, με ασφάλεια και ελπίδα, στο τέλος της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα», και στον πλαίσιο αυτό ζήτησε «η κοινοβουλευτική δουλειά να συνδυασθεί με δυναμικό άνοιγμα σε όλες τις περιφέρειες, ακούμε κάθε παράπονο και παρουσιάζουμε τις πολιτικές μας Οι μεγάλες νίκες μας έρχονται όταν η παράταξη αναβαπτίζει τις αξίες της στα δεδομένα της εποχής και με τη δύναμη των ιδεών της ενσωματώνει και άλλες».

«Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα έχει καθήκον να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Απαιτείται εσωτερικός διάλογος και εξωτερική πειθαρχία. Πλουραλιστικός προβληματισμός, αλλά και κοινή στάση. Και, πάνω από όλα, χαμηλό βλέμμα και υψηλούς στόχους. Είμαστε αισιόδοξοι απέναντι στις μάχες που έρχονται. Αρκεί να μείνουμε με επιμονή και συνέπεια στην μεταρρυθμιστική μας πολιτική», τόνισε και επισήμανε ότι «θα πρέπει, να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις που θα αμφισβητούν την ομαλότητα και τη σιγουριά που διαθέτει, σήμερα, η Ελλάδα. Είτε αυτές θα προέρχονται από τον λαϊκισμό που θα προσπαθεί με fake news να στήνει, κάθε τόσο, σενάρια συνωμοσίας. Είτε θα πηγάζουν από συμφέροντα και μέσα ενημέρωσης που θα ήθελαν αδύναμες κυβερνήσεις για να δυναμώνουν οι δικές τους πιέσεις».

