ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:37
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 09:15

Αρτέμιδα: Εγκατέλειψαν μαχαιρωμένο άνδρα σε φαρμακείο

19.09.2025 09:15
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new

Σοβαρό περιστατικό το μεσημέρι της Πέμπτης στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν άγνωστοι μετέφεραν και εγκατέλειψαν σε φαρμακείο έναν άνδρα που έφερε τραύμα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, ο φαρμακοποιός αντέδρασε άμεσα, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και ειδοποιώντας το ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει το rpn, το πλήρωμα της Κινητής Ιατρικής Μονάδας ΕΚΑΒ Αρτέμιδας έφτασε στο σημείο και βρήκε τον τραυματία, ηλικίας περίπου 60-65 ετών, να αιμορραγεί ακατάσχετα από τραύμα στο πόδι.

Αφού κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία, τοποθέτησαν δύο ορούς και σταθεροποίησαν την κατάσταση του ασθενούς.

Ο άνδρας διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε και εγκαταλείφθηκε ο άνδρας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:35
