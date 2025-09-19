Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Αγίου Σαββατίου μάρτυρος.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης, Σαββατία, Σαββατίνα, Σαββάτα, Σαββάτη, Σαββάτω

☀ Ανατολή ήλιου: 07:10 – Δύση ήλιου: 19:27

🌘 Σελήνη 27.2 ημερών

