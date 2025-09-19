Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Οι θυελλώδεις άνεμοι και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, είναι κάποια από τα στοιχεία που συνθέτουν το σκηνικό του καιρού το επόμενο διήμερο στη χώρα. Ήδη από χθες, η αλλαγή του καιρού είναι αισθητή σε αρκετές περιοχές της, καθώς την ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες έχουν διαδεχτεί το ελαφρύ κρύο αλλά και η συννεφιά.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια φθινοπωρινή παρένθεση καθώς πάνω από την Ευρώπη έχει εξαπλωθεί ένας αντικυκλώνας, ένα ατμοσφαιρικό βουνό που μπλοκάρει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία με αποτέλεσμα οι κακοκαιρίες να κινούνται γύρω γύρω από αυτό το σύστημα εμποδισμού. Η χώρα μας βρίσκεται στα κράσπεδα αυτού του αντικυκλώνα, οπότε δημιουργείται διαφορά πίεσης μέσα στο Αιγαίο και έχουμε τους δυνατούς βοριάδες, οι οποίοι περνάνε πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου και καθώς αλληλεπιδρούν με τα βουνά μας, δημιουργούν τα μαύρα σύννεφα.

Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και οι βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Πλησίασε τα 90 km/h η μέγιστη ριπή του ανέμου την Πέμπτη

Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι πνέουν την Πέμπτη 18/09 κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη ριπή ανέμου καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στην κορυφή της Πεντέλης με 87 km/h.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες ριπές ανέμου.

Ο καιρός σήμερα

Αναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 16 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 27-30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά.

