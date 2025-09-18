ΜΑΤ σε αμόκ στην Πάτρα: ΜΑΤατζής ρίχνει μπουνιά σε συνάδελφό του ενώ διαλύουν με χημικά την πορεία για τον Παύλο Φύσσα (Video)

Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη του Παύλου Φύσσα κι ενώ οι δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονταν παρατεταγμένες,

Άνδρας των ΜΑΤ επιτέθηκε σε συνάδελφό του, ρίχνοντάς του μπουνιά, την ώρα που η αστυνομία έριχνε δακρυγόνα στους διαδηλωτές.

Όλα ξεκίνησαν όταν επικράτησε ένταση, με τους διαδηλωτές να αντιδρούν στην παρουσία των ΜΑΤ σε απόσταση αναπνοής από την “ουρά” της πορείας, σύμφωνα με το thebest.gr.

Τα ΜΑΤ προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση χημικών. Μετά τη ρίψη, στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας των ΜΑΤ να ζητάει εξηγήσεις από ένα συνάδελφό του και στη συνέχεια να του ρίχνει μια μπουνιά στο κεφάλι. Ίσως τον επηρέασαν τα χημικά…

