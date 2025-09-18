Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή

Ένα βίντεο ντοκουμέντο, από το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο ένας 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με φορτηγό, έδωσε στη δημοσιότητα το Mega.

Το περιστατικό έγινε στις 9 το πρωί της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, την ώρα που άλλα τρία άτομα έδιναν οδηγίες στον 54χρονο για τους ελιγμούς του οχήματος.

Αρχικά, ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου το μεσημέρι κατέληξε.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ο 54χρονος βούλγαρος οδηγός και τρία ακόμη άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας, καθοδηγούσαν τον πρώτο προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο:

