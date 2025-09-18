Θεσσαλονίκη: Φρικτός θάνατος 35χρονου εργάτη, χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

Τη ζωή του εν ώρα εργασίας έχασε, το πρωί, ένας 35χρονος, σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονικη. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 35χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης.

Εκτός από τους διασώστες στο ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Νέα ενιαία παράταξη στις αστικές συγκοινωνίες

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 29χρονος γερμανός τουρίστας – Είχε λιποθυμήσει μετά από κατανάλωση αλκοόλ

ΔΕΘ χωρίς «Θ»