Θεσσαλονίκη: Φρικτός θάνατος 35χρονου εργάτη, χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

Τη ζωή του εν ώρα εργασίας έχασε, το πρωί, ένας 35χρονος, σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονικη. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 35χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης.
Εκτός από τους διασώστες στο ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει.
Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
