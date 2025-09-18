search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 16:19
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 14:57

Θεσσαλονίκη: Φρικτός θάνατος 35χρονου εργάτη, χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

18.09.2025 14:57
asthenoforo96_new

Τη ζωή του εν ώρα εργασίας έχασε, το πρωί, ένας 35χρονος, σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονικη. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 35χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης.

Εκτός από τους διασώστες στο ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Νέα ενιαία παράταξη στις αστικές συγκοινωνίες

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 29χρονος γερμανός τουρίστας – Είχε λιποθυμήσει μετά από κατανάλωση αλκοόλ

ΔΕΘ χωρίς «Θ»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ωραία αρχίσαμε – Κρύβουν από την εξεταστική «Φραπέ», «Χασάπη», Πόπη με την πόρσε και βουλευτές

BUSINESS

ΔΕΗ myHome Plan: Νέο προϊόν σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών

ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Γάζα: Νέοι ισοπεδωτικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ – Κόπηκαν τηλεφωνικές γραμμές και ίντερνετ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ-Εξεταστική: Η ΝΔ στήνει «φίλτρο» στη λίστα μαρτύρων – Συγκάλυψη καταγγέλλει η αντιπολίτευση – «Είναι ντροπή αυτό που κάνετε»

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή

LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 16:14
