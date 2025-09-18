ΔΕΘ χωρίς «Θ»

Είναι γεγονός ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί πολλαπλώς εμβληματική αναφορά, τόσο ως τοπόσημο (όπως απαιτεί το λεξιλόγιο της μόδας), όσο και ως σημείο εμπορικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι πρόσφατες εξελίξεις, όσον αφορά τη διαμόρφωση του χώρου της, η τελική απόφαση για παραμονή της στο κέντρο της πόλης και όχι η μεταφορά της, όπως πολλοί διεκδίκησαν, έχει να κάνει όχι μόνο με αυτόν τον εμβληματικό της χαρακτήρα, αλλά και με την επιθυμία του Υπερταμείου, το οποίο, φυσικά, και έχει καίριο – αν όχι πρώτο – λόγο στις όποιες αποφάσεις. Προφανώς, λοιπόν, και η εκπόνηση του νέου σχεδίου νόμου, το οποίο κατατέθηκε από την κυβέρνηση, φέρει έντονη οσμή Υπερταμείου.

Το πλέον αμφισβητούμενο στοιχείο της επίμαχης διάταξης αποτελεί το γεγονός ότι οι φορείς της πόλης (οικονομικοί και διοικητικοί) περιορίζονται σε συμβουλευτικό ρόλο, αποκλειόμενοι από την εκπροσώπησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση για τη διαμόρφωση – ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ, με την τελική συμβιβαστική λύση ισοπαλίας ανάμεσα στο μπετόν (των σχεδιαζόμενων business center και ογκώδους ξενοδοχείου) και στο μητροπολιτικό πάρκο, το οποίο διεκδικούσε μια ομάδα πολιτών.

Το τελικό αποτέλεσμα («και το γλύκισμα και η σιλουέτα» της Έκθεσης), η ομάδα των πολιτών το διάβασε ως μια πρώτη νίκη της διεκδίκησης. Οι γνώστες το μετέφρασαν ως ανυπαρξία ενδιαφέροντος των ιδιωτικών φορέων να καταβάλουν το υψηλό τίμημα τίμημα για τη συμμετοχή τους στο έργο, αφού αυτό εντασσόταν στις περιπτώσεις του ΣΔΙΤ ( Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα)

Μόλις αναχώρησε ο πρωθυπουργός…

Με αυτά τα δεδομένα πραγματοποιήθηκαν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όσον αφορά στο μέλλον της και με δεδομένη – αν και «μασημένη» – την πρόθεση για την ήπια ανάπλαση, όλοι έπεσαν να κοιμηθούν ήσυχοι. Ώσπου, λίγο μετά την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αθήνα, «έσκασε» το νομοσχέδιο το οποίο απέκλειε την τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμος, Περιφέρεια) και τους οικονομικούς παράγοντες ( Επιμελητήρια και Σύνδεσμοι) από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τώρα, πλέον, αυτό δε θα συντίθεται από εκπροσωπήσεις, αλλά από άτομα με ειδικό ενδιαφέρον και γνώση των οικονομικών παραμέτρων. Φυσικά, υπάρχει έντονη αντίδραση των ενδιαφερομένων φορέων στην πρόβλεψη αυτή του νομοσχεδίου. Ιδιαίτερου πολιτικού ενδιαφέροντος η αντίδραση του βουλευτή της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτου Σιμόπουλου.

Είναι γεγονός ότι η κατάργηση της «αντιπροσωπευτικότητας» έχει υιοθετηθεί από καιρό σε διάφορους άλλους φορείς (ας ρίξουμε μια ματιά, για παράδειγμα, στο γειτονικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης) και η ευκαιρία για την εφαρμογή ενός άλλου μοντέλου στη ΔΕΘ παρουσιάστηκε στον συνδυασμό με το σχέδιο ανάπλασης.

Από την άλλη, οι ίδιοι οι σημερινοί διευθυντικοί παράγοντες της Έκθεσης τηρούν σιγή ιχθύος, αναμένοντας το επόμενο κυβερνητικό βήμα. Η διαμόρφωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούσε να είναι πλέον αποτελεσματική του σημερινού, στην περίπτωση που τα συμμετέχοντα μέλη θα συνδέονται με την ψίχα της οικονομικής ζωής της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειάς της και όχι αποκλειστικά μέσω θεσμικών θέσεων.

Στο σημείο τούτο υπεισέρχεται ο κίνδυνος να φθάσουμε στη συμμετοχή στο Δ.Σ. ατόμων απομακρυσμένων από την καθημερινή ζωή της Θεσσαλονίκης και την επίδραση της ΔΕΘ σε αυτήν. Όποια καλή πρόθεση και να υπάρχει, η γνωριμία με τις ιδιαίτερες παραμέτρους ενδεχομένως να απουσιάζει και η θωράκιση της ουσιαστικής γνώσης δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί από ένα νομοσχέδιο.

Για να μη φθάσουμε, λοιπόν, να υπάρχουν συμμετοχές ατόμων με ελάχιστη γνώση και πολλές «γνωριμίες» (υπάρχει σχετικό παράδειγμα διακεκριμένου μέλους στο Υπερταμείο), απαιτείται η ενδελεχής πρόβλεψη τυπικών και ουσιαστικών προσόντων από τον επικείμενο νόμο. Κι επειδή τα πάντα μπορεί να είναι διάτρητα, η επίσημη συμμετοχή, τουλάχιστον των αιρετών εκπροσώπων (Δήμος, Περιφέρεια) είναι απαραίτητη. Είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τις επιπτώσεις των όποιων αποφάσεων του Δ.Σ. στην καθημερινή – αλλά και μακροπρόθεσμη – ζωή των πολιτών, κι ίσως αυτός να είναι ο μόνος τρόπος προστασίας της ΔΕΘ από τον άκρατο και άκριτο τεχνοκρατισμό.

