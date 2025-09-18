Οριοθετήθηκε η φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε μετά τις 11 το πρωί της Πέμπτης (18/9) σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 15 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή υπήρξε και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2025
