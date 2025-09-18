Οριοθετήθηκε η φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε μετά τις 11 το πρωί της Πέμπτης (18/9) σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 15 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή υπήρξε και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.

