18.09.2025 12:35

Οριοθετήθηκε η φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας

18.09.2025 12:35
canadair295
φωτογραφία αρχείου

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε μετά τις 11 το πρωί της Πέμπτης (18/9) σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 15 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή υπήρξε και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.

kinima_dimokratias_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Δημοκρατίας: Κυνισμός και αλαζονεία από Μητσοτάκη  

SINAYLIES_PALESTINI
ADVERTORIAL

Η μουσική κόντρα στη σιωπή – δύο συναυλίες για τον λαό της Παλαιστίνης

jolie-new
ΣΙΝΕΜΑ

Η Αντζελίνα Τζολί στο κόκκινο χαλί του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν

RUBENS_PAINTING
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο Χριστός στον Σταυρό»: Ο σπάνιος πίνακας του Rubens που βγαίνει σε δημοπρασία (video)

mouseio-technis-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ξεκινά το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+» – Η τέχνη ως συνταγογραφούμενη θεραπεία για θέματα ψυχικής υγείας

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

