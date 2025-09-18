Πάτρα: Επιτέλους ελεύθεροι! Αποφυλακίζονται οι δύο νεαροί εθελοντές που κατηγορήθηκαν για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Την αποφυλάκιση του 25χρονου και του 21χρονου που είχαν κατηγορηθεί για τη φωτιά στο Γηροκομείο, διέταξε ο ανακριτής Πατρών Μιχαήλ Πηλιχός.

Η απόφαση του ανακριτή ήρθε μετά και τη θετική εισήγηση για την αποφυλάκιση των δύο εθελοντών που είχε κάνει η αρμόδια εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη, και έτσι οι νεαροί αναμένεται να επιστρέψουν επιτέλους σπίτια τους.

Όπως αναφέρει το tempo24., στην αποφυλάκιση των δύο νεαρών εθελοντών καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα δύο πορίσματα της Πυροσβεστικής που απέδειξαν ότι η φωτιά στο Γηροκομείο δεν ήταν εμπρησμός αλλά προκλήθηκε από τη λεγόμενη κηλίδωση από τη μεταφορά, δηλαδή, καύτρας από τη μεγάλη φωτιά που είχε μπει στην πόλη της Πάτρας.

Την ίδια ώρα, το εθελοντικό έργο του 25χρονου και του 21χρονου πιστοποίησαν και αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι κατέθεσαν ότι οι δύο νεαροί έδιναν μάχη για να σβήσουν τις φλόγες.

Τα στοιχεία που προσκομίστηκαν όχι απλά έφεραν την αποφυλάκισή τους αλλά αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην αθώωσή τους στο Δικαστήριο.

Στον 25χρονο και στον 21χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης της εξόδου από την χώρα, της παρουσίας μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Οι δύο νέοι είχαν προφυλακιστεί από τις 19 Αυγούστου….

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτο: Πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη στόλισε για… Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο

Βόλος: Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος, λόγω των θυελλωδών ανέμων (Photos)

Φωτιά σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους – Κάηκε ολοσχερώς το κατάστημα (video)