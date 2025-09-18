search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 12:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 10:36

Πάτρα: Επιτέλους ελεύθεροι! Αποφυλακίζονται οι δύο νεαροί εθελοντές που κατηγορήθηκαν για τη φωτιά στο Γηροκομείο

18.09.2025 10:36
patra empristis 25xronos

Την αποφυλάκιση του 25χρονου και του 21χρονου που είχαν κατηγορηθεί για τη φωτιά στο Γηροκομείο, διέταξε ο ανακριτής Πατρών Μιχαήλ Πηλιχός.

Η απόφαση του ανακριτή ήρθε μετά και τη θετική εισήγηση για την αποφυλάκιση των δύο εθελοντών που είχε κάνει η αρμόδια εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη, και έτσι οι νεαροί αναμένεται να επιστρέψουν επιτέλους σπίτια τους.

Όπως αναφέρει το tempo24., στην αποφυλάκιση των δύο νεαρών εθελοντών καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα δύο πορίσματα της Πυροσβεστικής που απέδειξαν ότι η φωτιά στο Γηροκομείο δεν ήταν εμπρησμός αλλά προκλήθηκε από τη λεγόμενη κηλίδωση από τη μεταφορά, δηλαδή, καύτρας από τη μεγάλη φωτιά που είχε μπει στην πόλη της Πάτρας.

Την ίδια ώρα, το εθελοντικό έργο του 25χρονου και του 21χρονου πιστοποίησαν και αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι κατέθεσαν ότι οι δύο νεαροί έδιναν μάχη για να σβήσουν τις φλόγες.

Τα στοιχεία που προσκομίστηκαν όχι απλά έφεραν την αποφυλάκισή τους αλλά αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην αθώωσή τους στο Δικαστήριο.

Στον 25χρονο και στον 21χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης της εξόδου από την χώρα, της παρουσίας μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Οι δύο νέοι είχαν προφυλακιστεί από τις 19 Αυγούστου….

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτο: Πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη στόλισε για… Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο

Βόλος: Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος, λόγω των θυελλωδών ανέμων (Photos)

Φωτιά σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους – Κάηκε ολοσχερώς το κατάστημα (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mati_katarraktis_new
ΥΓΕΙΑ

Premium ενδοφακοί: Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από τα γυαλιά μετά τον καταρράκτη

kristersson-orban
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Όρμπαν επιτέθηκε στη Σουηδία και ο πρωθυπουργός της του απάντησε με ένα γράμμα… φαρμάκι

opekepe exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική OΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι μάρτυρες που προτείνουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

giannis-malamas_1509_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Μάλαμας: Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του

mazonakis-kousoulos-new
MEDIA

Πέτρος Κουσουλός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, το καταλαβαίνετε;» (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 12:11
mati_katarraktis_new
ΥΓΕΙΑ

Premium ενδοφακοί: Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από τα γυαλιά μετά τον καταρράκτη

kristersson-orban
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Όρμπαν επιτέθηκε στη Σουηδία και ο πρωθυπουργός της του απάντησε με ένα γράμμα… φαρμάκι

opekepe exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική OΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι μάρτυρες που προτείνουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

1 / 3