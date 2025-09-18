Φωτιά σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους – Κάηκε ολοσχερώς το κατάστημα (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18/9) σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους.
Το κατάστημα βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση.
Η φωτιά έκαψε ολοσχερώς το κατάστημα και επεκτάθηκε και σε παρακείμενο χώρο στην ύπαιθρο.
#Πυρκαγιά σε χώρο επαγγελματικό χώρο στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2025
Διαβάστε επίσης:
Γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα ο καιρός – Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας
Λήξη συναγερμού στη Σταδίου: Εξουδετερώθηκε ύποπτο δέμα με ελεγχόμενη έκρηξη – Στην κυκλοφορία ο δρόμος (video)
Γλυφάδα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.