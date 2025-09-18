search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 08:53
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

18.09.2025 07:43

Φωτιά σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους – Κάηκε ολοσχερώς το κατάστημα (video)

18.09.2025 07:43
pyrosvestiki09- new

Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18/9) σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους.

Το κατάστημα βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση.

Η φωτιά έκαψε ολοσχερώς το κατάστημα και επεκτάθηκε και σε παρακείμενο χώρο στην ύπαιθρο.

