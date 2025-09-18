search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 08:40
18.09.2025 07:23

Λήξη συναγερμού στη Σταδίου: Εξουδετερώθηκε ύποπτο δέμα με ελεγχόμενη έκρηξη – Στην κυκλοφορία ο δρόμος (video)

18.09.2025 07:23
Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΑΔΑ). Αστυνομικοί κλήθηκαν να μεταβούν στην οδό Σταδίου 46, προκειμένου ελέγξουν ένα «ύποπτο» δέμα.

Επί τόπου έσπευσαν άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ δόθηκε εντολή να κλείσει η οδός Σταδίου από το ύψος της Αιόλου, καθώς και από το ύψος της οδού Πεσμαζόγλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέσα στο κουτί ήταν ένας κουμπαράς, με το ΤΕΕΜ να πραγματοποιεί μικρή ελεγχόμενη έκρηξη.

Λίγο πριν τις 05:30 η Σταδίου παραδόθηκε στην κυκλοφορία.

Γλυφάδα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης

Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα

Reuters: Δικαστήριο της Ελλάδας ανέστειλε την έκδοση του Βλαντίμιρ Πλαχότνιουκ στη Μολδαβία

