Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα

Τροχαίο δυστύχημα με μια γυναίκα ηλικίας 64 ετών να χάνει τη ζωή της σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης ενεπλάκησαν τέσσρα οχήματα – τρία ΙΧ και ένα ταξί.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της η 64χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμα τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

