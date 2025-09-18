search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 08:32
ΕΛΛΑΔΑ

18.09.2025 06:56

Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα

18.09.2025 06:56
asthenoforo-new (2)

Τροχαίο δυστύχημα με μια γυναίκα ηλικίας 64 ετών να χάνει τη ζωή της σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης ενεπλάκησαν τέσσρα οχήματα – τρία ΙΧ και ένα ταξί.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της η 64χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμα τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

