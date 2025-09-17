Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη – Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Καμία αναφορά στην πυρόσφαιρα, τα έλαια σιλικόνης και τα πορίσματα των Καρώνη και Πασπαλά δεν γίνεται στην εισαγγελική πρόταση των 996 σελίδων για τα Τέμπη, όπως αποκαλύπτει το in.gr.

Μετά από 30 μήνες ερευνών οι δικαστικές αρχές στην παραπεμπτική εισήγηση τους (για 36 κατηγορούμενους που κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν πέντε βαριά αδικήματα για τους 57 θανάτους) για την πολύνεκρη τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023 προχωρούν μόνο σε μια εξαιρετικά μικρή και γενικόλογη αναφορά περί «παραμόρφωσης» των μηχανών για το κρίσιμο ζήτημα της φονικής έκρηξης για την οποία έχουν κατατεθεί 20 πορίσματα πραγματογνωμόνων.

Μάλιστα, για δύο από αυτά είχε υποστηριχθεί από κυβερνητικής πλευράς ότι «κατέρριπταν οριστικά τις θεωρίες συνωμοσίας για ύποπτο φορτίο του τραίνου κι ανεδείκνυαν ότι η έκρηξη σχετίζεται με τα (σ.σ. βραδυφλεγή) έλαια σιλικόνης».

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση «υπήρξε σφοδρή μετωπική σύγκρουση των δύο τραίνων και προκληθείσα εξ αυτής βίαια παραμόρφωση των μαζών των εμπροσθίων μερών τους, όπου και οι μηχανές των αμαξοστοιχιών και την συνέπεια αυτής προκληθείσα ισχυρή ανάφλεξη σε συνδυασμό με τις προκληθείσες ηλεκτρικές εκκενώσεις να προκληθεί πυρκαγιά με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατος 57 ανθρώπων…»

Νομικοί και πραγματογνώμονες θεωρούν ότι αυτή η αναφορά για την «πυρόσφαιρα» (σσ χωρίς καν να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη) σχετίζεται και με τα αντιφατικά στοιχεία των πορισμάτων εκ των οποίων ένα του ΕΜΠ και ενός πραγματογνώμονα που εμφανίσθηκε οικειοθελώς. Δύο πορίσματα που είχαν υιοθετήσει διαδοχικά οι δικαστικοί λειτουργοί της Λάρισας.

Όπως σημειώνει το in.gr, το κρίσιμο ερώτημα είναι ότι αν δεν υπήρχε η αυτόβουλη εμφάνιση του δεύτερου πραγματογνώμονα τι θα έπρατταν σχετικά οι δικαστικοί ερευνητές της υπόθεσης. Τα πορίσματα αυτά απέδιδαν το «πύρινο μανιτάρι» και σε εσωτερικές εκρήξεις στους έμφορτους με έλαια σιλικόνης μετασχηματιστές ή στους εναλλάκτες των δύο τραίνων. Κι οι οποίοι όμως ήταν –σύμφωνα με ντοκουμέντα που παρουσιάστηκαν- ανέπαφοι στην περιοχή Κουλούρι της Λάρισας. Με τους δικαστικούς λειτουργούς να απορρίπτουν τα αιτήματα συγγενών να εξεταστούν οι συγκεκριμένες συσκευές –συστήματα των τραίνων για να καταρριφθούν, όπως σημείωναν, τα αναφερόμενα σε αυτά τα δύο πορίσματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες προ της συγκεκριμένης ασαφούς αναφοράς στην εισαγγελική πρόταση, οι δικαστικοί λειτουργοί της Λάρισας μιλούσαν ρητά για συσχετισμό της έκρηξης με «εκνέφωμα – αερόλυμα ελαίων σιλικόνης», κάτι το οποίο αφαιρέθηκε στην παρούσα εισαγγελική πρόταση.

