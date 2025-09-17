Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ταλαιπωρία καταγράφεται για τους οδηγούς στον Κηφισό το απόγευμα της Τετάρτης (17/9) λόγω της σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι οι «ουρές» των αυτοκινήτων ξεκινούν από το Αιγάλεω.
Το τροχαίο έγινε στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από τη σύγκρουση.
