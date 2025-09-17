search
ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου στη Νέα Φιλαδέλφεια – Ουρές χιλιομέτρων

kinisi-kifisos

Ταλαιπωρία καταγράφεται για τους οδηγούς στον Κηφισό το απόγευμα της Τετάρτης (17/9) λόγω της σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι οι «ουρές» των αυτοκινήτων ξεκινούν από το Αιγάλεω.

Το τροχαίο έγινε στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από τη σύγκρουση.

fed-epitokia-98-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

basen antra palaistinios skinithetis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν έφοδο στο σπίτι ενός εκ των σκηνοθετών του No Other Land

bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Mε καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε o Μπολσονάρου

1 / 3