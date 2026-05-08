Εργατικό δυστύχημα στην Ηλεία: Νεκρός 50χρονος αγρότης

Τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα έχασε 50χρονος αγρότης στο Βαρθολομιό Ηλείας.

Το τρακτέρ του αναποδογύρισε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, καταπλακώνοντας τον.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

