Η παγκόσμια χαρτογράφηση του χανταϊού: Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό κρουσμάτων σε 12 χώρες

Έντονη ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο έχει προκαλέσει η επιδημιολογική κρίση με τον χανταϊό που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, και έχει οδηγήσει σε θανάτους, επιβεβαιωμένα κρούσματα, και μια ευρείας κλίμακας διεθνή επιχείρηση ιχνηλάτησης επιβατών.

Διεθνείς υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ δεκάδες ακόμη άτομα είτε παρουσιάζουν συμπτώματα, είτε βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση.

Συναγερμός σε 12 χώρες

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος έχει ενεργοποιήσει μηχανισμό εντοπισμού και παρακολούθησης επιβατών που αποβιβάστηκαν από το πλοίο σε διάφορα λιμάνια, με τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού να εκτείνεται σε Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Ωκεανία.

Οι υγειονομικές αρχές διεθνώς αναζητούν 29 επιβάτες 12 εθνικοτήτων, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στη Σάντα Ελένα στις 24 Απριλίου, μετά το πρώτο σκέλος του ταξιδιού, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι ενδέχεται να μετέφεραν τον ιό στις χώρες τους, χωρίς να το γνωρίζουν.

Μέχρι τώρα έχουν επιβεβαιωθεί πέντε περιστατικά, μεταξύ των οποίων τρεις θάνατοι, με ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και έναν Γερμανό επιβάτη του MV Hondius να έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράλληλα, αρκετοί ακόμη αναφέρουν συμπτώματα που συνδέονται με τη νόσο.

Στην επιχείρηση ιχνηλάτησης συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Σουηδία, η Ελβετία και η Σιγκαπούρη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η περίοδος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει έως και έξι εβδομάδες, δυσχεραίνοντας σημαντικά τον άμεσο εντοπισμό νέων κρουσμάτων.

Η αρχή της διασποράς

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η αρχική μόλυνση πιθανόν σχετίζεται με έκθεση σε περιβάλλον όπου υπήρχαν τρωκτικά, πιθανότατα κατά τη διάρκεια ταξιδιού παρατήρησης άγριας ζωής στη Νότια Αμερική.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο εμπλοκής του ιού Andes, μιας σπάνιας μορφής χανταϊού που, σε αντίθεση με άλλες παραλλαγές, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ανησυχία στην Ισπανία και επιτήρηση επιβατών παγκοσμίως

Νέο ύποπτο κρούσμα καταγράφηκε στην Ισπανία, όπου γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε εμφάνισε συμπτώματα συμβατά με χανταϊό έπειτα από πιθανή έκθεση σε αεροπορική πτήση. Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα καθόταν δύο σειρές πίσω από επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου που αργότερα κατέληξε στη Νότια Αφρική.

Παρότι η επαφή ήταν σύντομη, έχει ήδη ξεκινήσει εκτεταμένη ιχνηλάτηση των επαφών της.

Στα ύποπτα περιστατικά περιλαμβάνονται ακόμη τρεις Βρετανοί, με έναν εξ αυτών να βρίσκεται στο απομονωμένο Τριστάν ντα Κούνια στον Νότιο Ατλαντικό, όπου ζουν περίπου 200 άνθρωποι.

Δύο ακόμη Βρετανοί έχουν επιβεβαιωθεί ως κρούσματα: Ο Μάρτιν Άνστε, 56 ετών, πρώην αστυνομικός και οδηγός αποστολών στο MV Hondius, που νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία, και ένας 69χρονος που παραμένει σε ΜΕΘ στη Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με την Daily Mail, επτά Βρετανοί επιβάτες που αποβιβάστηκαν στη Σάντα Ελένα παραμένουν υπό παρακολούθηση από την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Δύο έχουν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση, ενώ τέσσερις παραμένουν στο νησί.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες Ισπανίας και Βρετανίας για πιθανή πτήση επαναπατρισμού των επιβατών που παραμένουν στο πλοίο, με καραντίνα έως και 45 ημερών μετά την επιστροφή τους.

Άτομα που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο βρίσκονται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση ή απομόνωση σε χώρες όπως η Ελβετία, η Σιγκαπούρη και η Δανία.

Μάλιστα, ακόμη και ασυμπτωματικοί ταξιδιώτες παραμένουν σε καθεστώς επιτήρησης λόγω του μεγάλου χρόνου επώασης της νόσου.

Τα συμπτώματα της λοίμωξης

Ο χανταϊός μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τον τύπο του.

Στα αρχικά στάδια εμφανίζονται:

πυρετός και έντονη κόπωση

βήχας και μυϊκοί πόνοι

γενική αδυναμία

σε βαριές περιπτώσεις αναπνευστική ανεπάρκεια

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η γρήγορη διάγνωση είναι καθοριστική, καθώς η εξέλιξη της νόσου μπορεί να είναι ταχύτατη.

Διεθνής ανησυχία

Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τις υγειονομικές αρχές παγκοσμίως, καθώς τα ταυτόχρονα περιστατικά σε διαφορετικές ηπείρους καθιστούν την επιδημιολογική ιχνηλάτηση ιδιαίτερα περίπλοκη.

Ο ΠΟΥ συνεχίζει τον συντονισμό των ενεργειών για τον εντοπισμό επαφών, ενώ οι εμπλεκόμενες χώρες εφαρμόζουν πρωτόκολλα καραντίνας και εργαστηριακού ελέγχου.

Στους νοσούντες ο γιατρός του κρουαζιερόπλοιου – Ογκολόγος είχε αναλάβει τους ασθενείς

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, ανάμεσα σε όσους νόσησαν στο κρουαζιερόπλοιο ήταν και ο γιατρός της κρουαζιέρας, με έναν επιβάτη που είναι ογκολόγος, να αναλαμβάνει την περίθαλψη των ασθενών.

«Κατά κάποιον τρόπο βρέθηκα να αναλαμβάνω τον ρόλο του γιατρού του πλοίου» αποκάλυψε στο CNN ο Στίβεν Κόρνφελντ, όπως αναφέρει η New York Post.

«Ήξερα ότι ένας από τους επιβάτες αρρώσταινε. Αυτό συνέβη στα τέλη Απριλίου και απλώς προσφέρθηκα να βοηθήσω τον γιατρό, για να βεβαιωθώ ότι θα ένιωθε ότι είχε επαρκή κάλυψη», είπε για τα αρχικά στάδια, πριν γίνει γνωστό ότι είχαν να κάνουν με έναν θανατηφόρο ιό. «Μου είπαν ότι ο γιατρός ήταν και αυτός άρρωστος. Έτσι, μέσα σε 12 με 24 ώρες, έγινε σαφές ότι υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι άρρωστοι και ότι η κατάστασή τους επιδεινωνόταν», πρόσθεσε.

Αν και σύμφωνα με τον Κόρνφελντ κανείς από τους ασθενείς στο πλοίο δεν φαινόταν να είναι σε κρίσιμη κατάσταση αρχικά, η κατάστασή τους επιδεινώθηκε ραγδαία σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τον Κόρνφελντ να εργάζεται 18 ώρες την ημέρα για την περίθαλψή τους, με πολύ περιορισμένα μέσα.

