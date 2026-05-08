ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 22:05
Τριήμερη εκεχειρία στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της «μεγάλης σύγκρουσης» και «καθημερινά, πλησιάζουμε ολοένα και πιο κοντά».

«Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου, φονικού και σκληρού πολέμου», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχειρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

