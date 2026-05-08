Ποια είναι τα σημεία «αγκάθια» στη διαπραγμάτευση ΗΠΑ – Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία

Με το αδιέξοδο στον «παγωμένο» πόλεμο του Ιράν να παραμένει και να απειλεί με παγκόσμια οικονομική κατάρρευση, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν περιορίσει τις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία και τώρα επιδιώκουν μια περιορισμένη συμφωνία, αναβάλλοντας για αργότερα τη συζήτηση για τα πιο δύσκολα ζητήματα.

Πηγές και από τα δύο στρατόπεδα έχουν δηλώσει ότι οι τελευταίες ειρηνευτικές προσπάθειες αποσκοπούν σε ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και την άδεια κυκλοφορίας μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενόσω συζητούν μια πληρέστερη συμφωνία.

Ποια είναι όμως τα σημεία «αγκάθια» που κρατούν τις δύο πλευρές ανυποχώρητες;

Το τέλος του πολέμου

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του και μπορεί να επιλυθεί με την αποδοχή των όρων από το Ιράν. Το Ιράν δεν τον εμπιστεύεται, ούτε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ιρανοί αξιωματούχοι υπενθυμίζουν την απόφαση ΗΠΑ και Ισραήλ να επιτεθούν τον Φεβρουάριο, παρά την εκεχειρία που τερμάτισε μια προηγούμενη αεροπορική εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ πέρυσι. Και οι δύο συγκρούσεις ξεκίνησαν αιφνιδιαστικά κατά τη διάρκεια προσπαθειών για την επίλυση των ζητημάτων διπλωματικά.

Η Τεχεράνη αναφέρει επίσης τις ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εκεχειριών στη Γάζα και τον Λίβανο ως λόγους για να πιστεύει ότι μια εκεχειρία δεν θα τηρηθεί και θέλει κάποια μορφή εξωτερικής εγγύησης.

Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη βλέπει τον έλεγχό της στο Ορμούζ ως το κύριο μέσο πίεσης. Επίσης και η Ουάσινγκτον θεωρεί τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων ως το κύριο σημείο μόχλευσης. Αλλά και οι δύο πλευρές υποφέρουν. Η οικονομία του Ιράν αντιμετωπίζει καταστροφή και η αδυναμία του να εξάγει πετρέλαιο μπορεί να σημαίνει έλλειψη αποθήκευσης και μειώσεις στην παραγωγή. Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ, εν τω μεταξύ, προκαλεί παγκόσμια ενεργειακή κρίση μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Το Ιράν θέλει επίσημη αναγνώριση του ελέγχου του στο Ορμούζ.

Τα πυρηνικά

Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ιράν θέλει να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Το Ιράν το έχει αρνηθεί πολλές φορές, λέγοντας ότι το ατομικό του πρόγραμμα έχει μόνο ειρηνικούς σκοπούς.

Η έμφαση δίνεται στον εμπλουτισμό ουρανίου, ο οποίος παράγει καύσιμο για πυρηνική ενέργεια, αλλά μπορεί επίσης να αποτελέσει υλικό για πυρηνική κεφαλή.

Η Ουάσινγκτον θέλει το Ιράν να παραιτηθεί από το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό για 20 χρόνια και να παραδώσει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Το Ιράν θέλει να αναγνωριστεί το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό.

Βαλλιστικοί πύραυλοι

Μια κύρια απαίτηση των ΗΠΑ πριν από τον πόλεμο ήταν το Ιράν να περιορίσει το βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων του, ώστε να μην μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ.

Λέει ότι ο πόλεμός του έχει καταφέρει να υποβαθμίσει τα αποθέματα πυραύλων του Ιράν και δεν είναι σαφές εάν θα συνεχίσει να επιμένει σε όρια βεληνεκούς σε μια μεγαλύτερη ειρηνευτική συμφωνία.

Το Ιράν αρνείται να συζητήσει τους βαλλιστικούς πυραύλους του, λέγοντας ότι το δικαίωμά του στα συμβατικά όπλα δεν μπορεί να είναι στο τραπέζι και ότι εξακολουθεί να διαθέτει ένα μεγάλο οπλοστάσιο.

Κυρώσεις και δεσμευμένα περιουσικά στοιχεία

Η οικονομία του Ιράν έχει πληγεί από τις κυρώσεις εδώ και χρόνια, συμβάλλοντας στις διαδηλώσεις δυσαρέκειας του Ιανουαρίου. Η Τεχεράνη χρειάζεται επειγόντως την άρση τους και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Θέλει επίσης αποζημιώσεις για τις ζημιές από τον πόλεμο.

