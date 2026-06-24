Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 36χρονη γιατρός πέθανε μετά από επιπλοκές στον τοκετό

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Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Μυτιλήνη ο ξαφνικός θάνατος 36χρονης γυναίκας, η οποία κατέληξε ύστερα από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν μετά τη διαδικασία του τοκετού.
Η εκλιπούσα εργαζόταν ως γιατρός στο ΕΚΑΒ του νησιού, με την απώλειά της να έχει βυθίσει στο πένθος συναδέλφους και κατοίκους που τη γνώριζαν.
Η γυναίκα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό την Παρασκευή, 19/6, το μεσημέρι, ωστόσο το Σάββατο εμφανίστηκαν επιπλοκές στην κατάσταση της υγείας της. Τη Δευτέρα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βοστάνειου Νοσοκομείου, και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Την Τρίτη, 23/6, πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή της προς την πρωτεύουσα, με τον σύζυγό της, επίσης γιατρό, να τη συνοδεύει. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 36χρονη κατέληξε λίγες ώρες μετά τη μεταφορά της στην Αθήνα.
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