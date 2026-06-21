Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

Για δεκαετίες το ελληνικό καλοκαίρι αποτελούσε σχεδόν αυτονόητη επιλογή για τους Έλληνες. Μια εβδομάδα σε κάποιο νησί, λίγες ημέρες σε παραθαλάσσιο χωριό ή έστω ένα τριήμερο σε δημοφιλή προορισμό ήταν μέρος της ετήσιας οικογενειακής παράδοσης. Τα τελευταία δύο χρόνια, όμως, κάτι φαίνεται να αλλάζει.

Όλο και περισσότεροι Έλληνες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν αεροπορικά εισιτήρια για γειτονικές χώρες και διαπιστώνουν κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε παράδοξο: σε αρκετές περιπτώσεις, οι διακοπές στο εξωτερικό κοστίζουν λιγότερο από τις διακοπές στην Ελλάδα.

Πάρος

Η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Αφορά προορισμούς που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν προσιτοί για τον μέσο Έλληνα: Κυκλάδες, Σποράδες, Ιόνιο, ακόμη και ορισμένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν οι τιμές έχουν αυξηθεί, καθώς αυτό είναι δεδομένο, αλλά αν αρχίζει να διαμορφώνεται ένα νέο ταξιδιωτικό ρεύμα που ωθεί τους Έλληνες να αναζητούν το καλοκαίρι τους εκτός συνόρων.

Από τις Κυκλάδες στην Απουλία

Οι ιστοσελίδες κρατήσεων και τα ταξιδιωτικά γραφεία καταγράφουν αυξημένο ενδιαφέρον για προορισμούς όπως, Απουλία (Νότια Ιταλία), Σικελία, Σαρδηνία, Σαράντα και Χειμάρρα στην Αλβανία, Κότορ και Μπούντβα στο Μαυροβούνιο, Ντουμπρόβνικ στην Κροατία, Λιουμπλιάνα και ακτές Σλοβενίας.

Σικελία

Δεν πρόκειται απαραίτητα για φθηνούς προορισμούς. Πρόκειται όμως για μέρη όπου αρκετοί ταξιδιώτες θεωρούν ότι η σχέση ποιότητας – τιμής είναι καλύτερη. Ένα ζευγάρι μπορεί να πληρώσει λιγότερα για αεροπορικά και διαμονή στην Ιταλία απ’ όσα θα κατέβαλλε για ένα αντίστοιχο πακέτο σε δημοφιλές ελληνικό νησί μέσα στον Αύγουστο.

Κότορ, Κροατία

Κάνοντας συγκρίσεις τιμών, αναζητώντας διακοπές μέσου επιπέδου και ίσως σε μία οικονομική εκδοχή, διαπιστώνει κάποιος ότι οι διαφορές παρουσιάζουν αποκλίσεις, που αποθαρρύνουν την επιλογή «ελληνικά νησιά».

Το ενδιαφέρον είναι ότι η διαφορά δεν βρίσκεται μόνο στα ξενοδοχεία. Σε πολλές περιπτώσεις οι επισκέπτες αναφέρουν χαμηλότερες τιμές σε εστίαση, καφέ, ποτά και οργανωμένες παραλίες.

Η εξήγηση λοιπόν δεν είναι αποκλειστικά οικονομική, αφού πολλοί ταξιδιώτες αναφέρουν για τους προορισμούς στο (κοντινό) εξωτερικό ότι συναντούν λιγότερο συνωστισμό, ευκολότερη πρόσβαση, χαμηλότερο κόστος στάθμευσης, πιο ήπιους ρυθμούς ή και αίσθηση «ανακάλυψης» νέων προορισμών.

Ειδικά η Απουλία έχει εξελιχθεί σε αγαπημένη επιλογή για Έλληνες που αναζητούν κάτι οικείο αλλά διαφορετικό.

Η αρχιτεκτονική, η μεσογειακή κουζίνα και οι παραθαλάσσιες πόλεις θυμίζουν σε αρκετούς επισκέπτες στοιχεία ελληνικού καλοκαιριού.

Παραλία στην Αλβανία

Η Αλβανία και το ελληνικό παράδοξο

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η Αλβανία παρουσιαζόταν ως η οικονομική εναλλακτική της Ελλάδας, αλλά σήμερα η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Οι Σαράντα, η Χειμάρρα και οι Άγιοι Σαράντα έχουν γνωρίσει εκρηκτική τουριστική ανάπτυξη. Οι τιμές έχουν αυξηθεί αισθητά, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλότερες από αρκετούς ελληνικούς προορισμούς αντίστοιχης δημοφιλίας. Το σημαντικότερο είναι ότι η χώρα προσελκύει πλέον επισκέπτες από ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο από τα Βαλκάνια.

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα σπάει συνεχώς ρεκόρ αφίξεων ξένων τουριστών. Πώς γίνεται λοιπόν να αυξάνονται οι ξένοι επισκέπτες αλλά αρκετοί Έλληνες να αισθάνονται ότι δυσκολεύονται να κάνουν διακοπές στη χώρα τους; Η απάντηση βρίσκεται στη διαφορετική αγοραστική δύναμη.

Ένας επισκέπτης από τη Γερμανία, τη Γαλλία ή τη Βρετανία διαθέτει συχνά σημαντικά υψηλότερο εισόδημα από τον μέσο Έλληνα. Αυτό που για έναν ξένο θεωρείται αποδεκτή τιμή, για μια ελληνική οικογένεια μπορεί να αποτελεί απαγορευτικό κόστος.

Έτσι δημιουργείται ένα παράδοξο: η χώρα γίνεται ολοένα πιο επιτυχημένος διεθνής προορισμός, ενώ ταυτόχρονα ένα τμήμα των πολιτών της αισθάνεται ότι απομακρύνεται από αυτόν.

Νάξος

Οι νέες στρατηγικές των Ελλήνων

Οι ταξιδιωτικές συνήθειες αλλάζουν όλο και ταχύτερα και πολλοί επιλέγουν πλέον να κάνουν διακοπές τον Ιούνιο αντί τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο αντί τον Ιούλιο, αλλά και να οργανώνουν οδικά ταξίδια στα Βαλκάνια. Επίσης σχεδιάζουν μικρότερη διάρκεια διακοπών ή κάνουν συνδυασμό πόλης και θάλασσας στο εξωτερικό. Αρκετοί μάλιστα δηλώνουν ότι προτιμούν επτά ημέρες στην Ιταλία ή στο Μαυροβούνιο παρά τέσσερις ή πέντε ημέρες σε ακριβό ελληνικό νησί.

Αν και η Ελλάδα παραμένει ένας από τους ομορφότερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, με ασύγκριτες παραλίες, γαστρονομία, και νησιά με απαράμιλλο φυσικό τοπίο, το μεγάλο ερώτημα είναι αν παραμένει προσβάσιμη στους ίδιους τους κατοίκους της.

Κανείς δεν περιμένει να γίνουν φθηνά η Μύκονος ή η Σαντορίνη. Όμως όταν ακόμη και προορισμοί που θεωρούνταν «λαϊκοί» αρχίζουν να ξεφεύγουν από τις δυνατότητες ενός μέσου νοικοκυριού, τότε το ζήτημα παύει να είναι τουριστικό και γίνεται κοινωνικό. Ίσως τελικά η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό να μην είναι να προσελκύσει περισσότερους ξένους επισκέπτες. Ίσως να είναι να διατηρήσει το ελληνικό καλοκαίρι προσιτό στους ίδιους τους Έλληνες.

Γιατί μια χώρα που σπάει συνεχώς τουριστικά ρεκόρ, αλλά οι πολίτες της δυσκολεύονται να απολαύσουν τις ομορφιές της, κινδυνεύει να χάσει κάτι πολύ πιο σημαντικό από τα έσοδα: τη σχέση των ανθρώπων της με τον τόπο τους.

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