search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 02:04
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.06.2026 01:02

Μουντιάλ 2026: Αγγλία και Γκάνα «κόλλησαν» στο 0-0 στη Βοστώνη και άφησαν ανοιχτή την πρωτιά (Video)

24.06.2026 01:02
kane england

Η Αγγλία δεν μπόρεσε να διασπάσει το αμυντικό τείχος της Γκάνας κι έτσι οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στη Βοστώνη, στη 2η αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ. Έτσι, παραμένουν μαζί στην κορυφή με 4 βαθμούς που λογικά θα τους είναι αρκετοί για την πρόκριση στους «32», ενώ η πρωτιά θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική.

Ανώτερη σε όλο το διάστημα του αγώνα η ομάδα του Τόμας Τούχελ, αναλώθηκε όμως σε «φλύαρο» ποδόσφαιρο με πολλές πάσες και χωρίς κλασικές ευκαιρίες. Ωστόσο, έφτασε μια «ανάσα» από τη νίκη στο 86΄ όταν ο Ο’Ράιλι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Κέιν αστόχησε προ της ανυπεράσπιστης εστίας.

Στις καθυστερήσες του παιχνιδιού αγωνίστηκε ως αλλαγη ο Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ, αντικαθιστώντας τον τραυματία Άντου.

Διαιτητής: Σαϊντ Μαρτίνες (Ονδούρα)

Κίτρινες: Ράις – Γουϊλιαμς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς, Γκεϊ, Κόνσα, Σπενς (65΄ Ο’Ράιλι), Άντερσον (74΄ Έζε), Ράις, Μαντουέκε (81΄ Ράσφορντ), Μπέλιγχαμ (74΄ Ρότζερς), Γκόρντον (65΄ Σάκα), Κέιν

ΓΚΑΝΑ (Κάρλος κειρόζ): Ασάρε, Σενάγια (87΄ Όπονγκ), Αντζετέι, Οπόκου, Μενσά, Σεμένιο, Σίμπο, Γιρένκι, Πάρτεϊ, Τζόρνταν Αγιού (66΄ Άντου, 90+5΄ Μπάμπα Ράχμαν), Ινιάκι Γουϊλιαμς (66΄ Φατάου)

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Ποιες χώρες έχουν ήδη προκριθεί στην επόμενο γύρο, ποιες… ετοιμάζουν βαλίτσες, ποιες ελπίζουν

Από τα Σεπόλια στους Μπακς και στο trade που αλλάζει το NBA: Ο Γιάννης αφήνει το Μιλγουόκι και το Μαϊάμι ονειρεύεται δυναστεία

Μουντιάλ 2026: Νέος θόρυβος για τη διαιτησία υπέρ της Αργεντινής – Η κόκκινη κάρτα που χαρίστηκε στον Λαουτάρο και το φάουλ πριν το 1-0

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kane england
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αγγλία και Γκάνα «κόλλησαν» στο 0-0 στη Βοστώνη και άφησαν ανοιχτή την πρωτιά (Video)

vouli-234
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του ΥΠΟΙΚ για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

asthenoforo_file
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 36χρονη γιατρός πέθανε μετά από επιπλοκές στον τοκετό

Masoud Pezeshkian New
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χωρίς τους πυραύλους μας, η χώρα θα είχε καταλήξει «σαν τη Γάζα», λέει ο Πεζεσκιάν

xwrafi_stavroula
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πώς επιχείρησε ο 43χρονος να παραπλανήσει τις Αρχές – Οι αντιφάσεις που τον πρόδωσαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέο σαφάρι ελέγχων σε μισθωτούς και συνταξιούχους – Ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους

kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 01:50
kane england
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αγγλία και Γκάνα «κόλλησαν» στο 0-0 στη Βοστώνη και άφησαν ανοιχτή την πρωτιά (Video)

vouli-234
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του ΥΠΟΙΚ για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

asthenoforo_file
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 36χρονη γιατρός πέθανε μετά από επιπλοκές στον τοκετό

1 / 3