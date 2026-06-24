Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του ΥΠΟΙΚ για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Κατατέθηκε στη Βουλή και τίθεται προς ψήφιση σήμερα, Τετάρτη 24/6, η τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η εν λόγω νομοθετική διάταξη αφορά στη «ρύθμιση του τρόπου τοκοφορίας των καταβολών του ν. 3869/2010».

Με τη διάταξη προβλέπεται ότι ο τόκος θα επιβάλλεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο, ενώ γίνεται καθολική εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Αρείου Πάγου. Παράλληλα εισάγεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, με αποτέλεσμα χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μειωμένο τελικό ποσό οφειλής και ταχύτερη εξόφληση.

Το δημοσιονομικό βάρος της ρύθμισης εκτιμάται περίπου στα 700 εκατ. ευρώ και κατανέμεται μεταξύ τραπεζών και Δημοσίου, με 200 εκατ. ευρώ να επιβαρύνουν τις τράπεζες και 500 εκατ. ευρώ το Δημόσιο.

Η τροπολογία έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, ενώ αναμένεται να εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την τροπολογία:

Ρυθμίζεται ο τρόπος τοκοφορίας των καταβολών του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ειδικότερα:

αποσαφηνίζεται ότι ο οφειλόμενος τόκος υπολογίζεται επί της ορισθείσας από το δικαστήριο μηνιαίας δόσης, και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών,

ρυθμίζεται η διαχείριση των αναφερόμενων ενεργών ρυθμίσεων στην περίπτωση όπου ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, υπερβαίνουν τους εισαγόμενους όρους τοκοφορίας της οφειλής (προβλέπεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα η απομείωση του συνολικού αριθμού των εναπομενουσών δόσεων προς καταβολή, καθώς και η απομείωση του υπολοίπου της οφειλής). Σε περίπτωση ρυθμίσεων που έχουν περατωθεί ή έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά δεν αναζητούνται.

προβλέπεται υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να αποδώσουν σε νομικά πρόσωπα-αποκτώντες απαιτήσεων που αφορούν ενεργές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί δυνάμει του ν. 4649/2019, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά που έχουν εισπράξει, έπειτα από υποβολή σχετικού αιτήματος του αποκτώντα.

αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων καταβολών στις ρυθμίσεις οφειλών που καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4605/20 19 και του ν. 4738/2020.

Πιερρακάκης: Καθολική εφαρμογή και αναδρομικά της απόφασης του Αρείου Πάγου

«Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του ν. 3869/2010» , τόνισε την Τρίτη, 23/6, σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφορικά με τη ρύθμιση. «Ο στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες – ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο», πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης, ενώ εξήγησε πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση.

«Πρώτον, παίρνει την απόφαση του Αρείου Πάγου και λέει “την εφαρμόζω καθολικά“. Δηλαδή, ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Αλλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι, όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό, να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας», τόνισε ο υπουργός. Και υπογράμμισε ότι «αυτό θα ισχύει και για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Πόσους αφορά αυτό; Πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Και αυτό ακριβώς είναι το οποίο είχαμε πει, ότι μελετούσαμε και θα εφαρμόζαμε πάρα πολύ γρήγορα».

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