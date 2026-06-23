Δανειολήπτες νόμου Κατσέλη: Αύριο ψηφίζεται η ρύθμιση του ΥΠΟΙΚ – «Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ» δηλώνει ο Πιερρακάκης

Στη Βουλή προς ψήφιση βρίσκεται ήδη η ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και αύριο αναμένεται να ψηφιστεί.

Μιλώντας στο 5ο Cantina Academy ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι «με την νέα ρύθμιση, που κατατίθεται σήμερα και ψηφίζεται αύριο στη Βουλή, παίρνουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου και την εφαρμόζουμε καθολικά. Αυτό σημαίνει ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου που έχει κάθε οφειλέτης και όχι επί του συνολικού ποσού».

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι «αυτό το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ, κάτι που δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Το κάνουμε μόνοι μας. Διότι, εμείς ως κυβέρνηση, αντίθετα με την αντιπολίτευση που πιστεύει πως βρήκε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης, εμείς το θεωρούμε ζήτημα πολιτικής ευθύνης. Αυτό μας διαχωρίζει, ως Νέα Δημοκρατία -και αυτό θα μας διαχωρίζει».

Ο υπουργός έδωσε ένα παράδειγμα, λέγοντας ότι «έστω ότι ένας δανειολήπτης οφείλει 144.500 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς, θα πλήρωνε 731 ευρώ επί 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού, καλείται να πληρώσει μόνο 483 ευρώ, επί 255 μήνες. Η διαφορά, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι πολύ σημαντική. Θα δώσει ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας».

Διευκρίνισε, δε, ότι «η ρύθμιση αφορά περισσότερους από 100.000 συμπολίτες μας» και ότι το δυνητικό κόστος είναι 500 εκατ. ευρώ ως προς την καθολικότητα «γιατί πήραμε μια δικαστική απόφαση που αφορά εκείνον που προσφεύγει και λέμε ότι αφορά όλους» και 200 εκατ. ευρώ ως προς την αναδρομικότητα, ενώ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τις ρυθμίσεις «με τις οποίες θα ανακουφίσουμε περαιτέρω τον τομέα του ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας» σημείωσε ότι «συγκροτούμε το μεγαλύτερο πλαίσιο στήριξης της κοινωνίας ως προς το ιδιωτικό χρέος μετά την κρίση».

Η μεγάλη αλλαγή και οι οφελούμενοι

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη ρύθμιση, ο τόκος θα υπολογίζεται αποκλειστικά πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και μόνο για το διάστημα μεταξύ δύο πληρωμών. Πρόκειται για μια αλλαγή που μειώνει άμεσα το ύψος της μηνιαίας επιβάρυνσης και περιορίζει το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης της ρύθμισης. Με απλά λόγια, οι δανειολήπτες θα πληρώνουν λιγότερους τόκους και μεγαλύτερο μέρος της δόσης τους θα κατευθύνεται στην αποπληρωμή του πραγματικού χρέους.

Το μεγαλύτερο ίσως όφελος κρύβεται στις προβλέψεις για τα προηγούμενα χρόνια. Η ρύθμιση αναγνωρίζει ότι πολλοί οφειλέτες κατέβαλαν περισσότερα χρήματα από αυτά που τελικά προκύπτουν με τον νέο τρόπο υπολογισμού. Αντί να ανοίξει ένας νέος κύκλος δικαστικών διεκδικήσεων, τα επιπλέον ποσά θα λογίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι θα μειώνουν το υπόλοιπο της οφειλής και σε αρκετές περιπτώσεις θα «σβήνουν» τις τελευταίες δόσεις του προγράμματος αποπληρωμής.

Έτσι, ένας δανειολήπτης που επί χρόνια ήταν συνεπής μπορεί να βρεθεί πιο κοντά στην οριστική εξόφληση του δανείου του χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει επιπλέον χρήματα. Ωφελημένοι είναι όσοι διαθέτουν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη και συνεχίζουν να τις εξυπηρετούν κανονικά. Για αυτούς η αλλαγή μεταφράζεται σε μικρότερες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και συντομότερο χρόνο αποπληρωμής.

Η παρέμβαση δεν αφορά όσους έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Το υπουργείο σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι εκεί δεν αλλάζει τίποτα. Οι δόσεις των ρυθμίσεων μέσω εξωδικαστικού συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεολυτικές δόσεις επί του συνολικού ποσού της οφειλής, όπως προβλέπεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι οφειλέτες.

Τέλος, η διάταξη προβλέπει επιμερισμό μεταξύ τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», ανάλογα με τα ποσά που έχουν εισπράξει. Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο επιχειρεί να αποφύγει νέα σύγκρουση με τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η αποκατάσταση των δανειοληπτών δεν θα οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

Διαβάστε επίσης

Νέες τάσεις στην αγορά ακινήτων: Αύξηση στις γονικές παροχές, αραιώνουν οι αγοραστές

Βουτιά στο πετρέλαιο μετά τα θετικά μηνύματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Φορολογικές δηλώσεις: Ένας στους τρεις πληρώνει έξτρα φόρο, τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο