Βουτιά στο πετρέλαιο μετά τα θετικά μηνύματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Μεγαλύτερη πτώση σημειώνει σήμερα η τιμή του πετρελαίου καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την αισιοδοξία που επικρατεί στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, υποχωρεί στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα ίδια επίπεδα κινούνται και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) που υποχωρούν στα 73 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του πετρελαίου σημείωσε πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε άδεια 60 ημερών που επιτρέπει την παραγωγή, την παράδοση και την πώληση πετρελαίου από το Ιράν.

Η άδεια επιτρέπει την εισαγωγή ιρανικού αργού στις ΗΠΑ, καθώς και την πληρωμή του πετρελαίου σε δολάρια. Η άδεια λήγει στις 21 Αυγούστου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία του ανώτατου οργάνου που επιβλέπει τη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Ο Καζέμ Γαριμπαμπαντί, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της ιρανικής τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας, δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA ότι έχουν συγκροτηθεί τέσσερις ομάδες εργασίας.

Kάθε ομάδα θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα και ότι αυτά περιλαμβάνουν την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανασυγκρότηση και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο κατανόησης (MoU), σύμφωνα με το Al Jazeera.

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