Νέες τάσεις στην αγορά ακινήτων: Αύξηση στις γονικές παροχές, αραιώνουν οι αγοραστές

Η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι η δυναμική των αγοραπωλησιών αρχίζει να παρουσιάζει τα πρώτα σημάδια επιβράδυνσης. Την ίδια στιγμή, οι γονικές παροχές και οι δωρεές ακινήτων συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις, εξελισσόμενες σε βασικό μηχανισμό μεταβίβασης περιουσίας για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια σταδιακή μεταβολή των ισορροπιών στην κτηματαγορά. Με τις τιμές των κατοικιών να κινούνται ανοδικά σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, το κόστος αγοράς έχει αυξηθεί σημαντικά, περιορίζοντας την πρόσβαση πολλών νοικοκυριών στην ιδιοκατοίκηση. Παράλληλα, η περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων ακινήτων, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές, λειτουργεί ως επιπλέον ανασταλτικός παράγοντας για νέες συναλλαγές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι οικογένειες επιλέγουν όλο και συχνότερα να αξιοποιήσουν το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές, μεταφέροντας ακίνητα από τη μία γενιά στην άλλη χωρίς σημαντική φορολογική επιβάρυνση. Η πρακτική αυτή έχει αποκτήσει μαζικά χαρακτηριστικά τα τελευταία χρόνια και πλέον επηρεάζει άμεσα τη συνολική εικόνα των μεταβιβάσεων ακινήτων.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι στο πρώτο τετράμηνο του 2026 οι εισπράξεις από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων ανήλθαν σε 193,7 εκατ. ευρώ, έναντι 180,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 7,3%. Η επίδοση αυτή δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να παράγει σημαντικό όγκο συναλλαγών. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει όταν εξεταστούν τα στοιχεία του Απριλίου, τα οποία θεωρούνται από πολλούς παράγοντες της αγοράς πιο αντιπροσωπευτικά των σημερινών τάσεων.

Τον Απρίλιο ο φόρος μεταβίβασης που βεβαιώθηκε από την ΑΑΔΕ περιορίστηκε στα 44,3 εκατ. ευρώ από 49,7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας πτώση 10,9%. Η μείωση ήταν εμφανής τόσο στις μεταβιβάσεις κατοικιών όσο και στις συναλλαγές που αφορούν οικόπεδα και αγροτεμάχια. Ειδικά στη δεύτερη κατηγορία η υποχώρηση ξεπέρασε το 28%, στοιχείο που αποδίδεται τόσο στην αυξημένη αβεβαιότητα όσο και στις υψηλές απαιτήσεις των πωλητών.

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η υποχώρηση δεν συνιστά ανατροπή της συνολικής τάσης, αλλά μάλλον μια πρώτη ένδειξη ότι η αγορά εισέρχεται σε φάση μεγαλύτερης επιλεκτικότητας. Οι αγοραστές εμφανίζονται πλέον πιο προσεκτικοί, εξετάζοντας διεξοδικά τις επιλογές τους πριν προχωρήσουν σε συμφωνίες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι ζητούμενες τιμές θεωρούνται υπερβολικές σε σχέση με τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς.

Την ίδια ώρα, οι γονικές παροχές ακολουθούν την αντίθετη πορεία. Οι φόροι που βεβαιώθηκαν από γονικές παροχές και δωρεές ανήλθαν στο πρώτο τετράμηνο σε 80,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με πέρυσι. Μόνο τον Απρίλιο η άνοδος έφθασε το 11,3%, επιβεβαιώνοντας ότι οι οικογένειες συνεχίζουν να αξιοποιούν το ισχύον φορολογικό καθεστώς.

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε κατοικίες. Σημαντικός αριθμός μεταβιβάσεων αφορά οικόπεδα, εξοχικές κατοικίες, αγροτεμάχια αλλά και περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας, τα οποία περνούν σταδιακά στις νεότερες γενιές χωρίς την επιβάρυνση που ίσχυε στο παρελθόν.

Παράλληλα, η αγορά ακινήτων βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του φοροελεγκτικού μηχανισμού. Η ΑΑΔΕ έχει εντάξει στο επιχειρησιακό της σχέδιο 4.820 υποθέσεις που σχετίζονται με μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές και διορθωτικές δηλώσεις Ε9.

Από αυτές, 2.000 αφορούν περιπτώσεις φορολογουμένων που έλαβαν απαλλαγή πρώτης κατοικίας, 320 σχετίζονται με τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 που οδήγησαν σε επιστροφές ΕΝΦΙΑ, ενώ άλλες 2.500 υποθέσεις αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών. Οι συγκεκριμένες περιοχές θεωρούνται από την Εφορία υψηλού ενδιαφέροντος, καθώς οι αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών και δηλωθέντων αξιών είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πίσω από τους αριθμούς διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα για την ελληνική αγορά ακινήτων. Οι υψηλές τιμές διατηρούν την αξία της ακίνητης περιουσίας σε ανοδική τροχιά, όμως ταυτόχρονα περιορίζουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης νέων αγορών. Αντίθετα, οι γονικές παροχές μετατρέπονται σταδιακά στον βασικό μηχανισμό ανακατανομής της περιουσίας, με αποτέλεσμα η αλλαγή ιδιοκτησίας να γίνεται όλο και συχνότερα εντός της οικογένειας και λιγότερο μέσω της ελεύθερης αγοράς.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο για την αγορά όσο και για τα δημόσια έσοδα, καθώς το κράτος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ενίσχυση της οικογενειακής περιουσίας και στη διατήρηση μιας ζωντανής και λειτουργικής κτηματαγοράς. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η κάμψη των αγοραπωλησιών αποτελεί μια προσωρινή ανάπαυλα ή την αρχή μιας νέας φάσης για την ελληνική αγορά ακινήτων.

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