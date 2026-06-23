ΑΑΔΕ: Εντόπισε κατασκευαστική που δήλωνε έσοδα… 3 ευρώ – Βρέθηκε μαύρο χρήμα άνω των 3 εκατ. ευρώ

Ακόμα μία σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατ. ευρώ σε μία κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες, μόνο για το 2024.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, μετά από στοχευμένες διασταυρώσεις κι αναλυτικό έλεγχο, διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων εταιρειών, με προφανή στόχο την απόκρυψη εισοδημάτων.

Αναλυτικότερα:

Με βάση την ανάλυση από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα στο site του μεσιτικού γραφείου, τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πουλήσει.

Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν το γραφείο και ζήτησαν τις σχετικές εντολές. Τότε, διαπίστωσαν ότι πολλές από αυτές τις προμήθειες δεν είχαν δηλωθεί.

Η μεσιτική εταιρία είχε υποβάλει αρχική φορολογική δήλωση, με ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ.

Από την τροποποιητική δήλωση, που έκανε μετά τον έλεγχο, τα έσοδα διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εμφάνισε κέρδη 229.000 ευρώ.

Και δεν είναι μόνο αυτό.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ είδαν ότι πολλές από αυτές τις συναλλαγές είχαν γίνει με πωλητή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Έψαξαν τη φορολογική της δήλωση και με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις…3€ & ζημιά 47.000€ !

Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί, τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιρειών συνεχίζονται σε βάθος.

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