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21.06.2026 22:23

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

21.06.2026 22:23
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Ο εφιάλτης της επιστροφής για χιλιάδες εκδρομείς του Σαββατοκύριακου επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν σε πολλά σημεία και την υπομονή των οδηγών να δοκιμάζεται.

Η αυξημένη κίνηση ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα, ωστόσο όσο περνούσαν οι ώρες η κατάσταση επιδεινώθηκε, με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται στο ρεύμα προς Αθήνα. Το τέλος της σχολικής χρονιάς, οι πρώτες καλοκαιρινές άδειες αλλά και οι μονοήμερες αποδράσεις για μπάνιο φαίνεται πως δημιούργησαν ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» στην έξοδο και κυρίως στην επιστροφή.

Η εικόνα στον αυτοκινητόδρομο θύμιζε έντονα τα μεγάλα κύματα εξόδου του Αυγούστου, με οικογένειες, παρέες και ημερήσιους εκδρομείς να προσπαθούν να επιστρέψουν ταυτόχρονα στην πρωτεύουσα.

Μέσα στο κυκλοφοριακό χάος, η Τροχαία ενίσχυσε την παρουσία της με περιπολικά αλλά και συμβατικά οχήματα, επιχειρώντας να εντοπίσει και να σταματήσει οδηγούς που χρησιμοποιούσαν παράνομα τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την αναμονή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί κινούνταν ακόμα και με συμβατικά αυτοκίνητα, αλλά και με φάρους, καταγράφοντας παραβάσεις και προχωρώντας σε επιτόπιες βεβαιώσεις προστίμων. Η χρήση της ΛΕΑ παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις, καθώς μπορεί να στερήσει πολύτιμο χρόνο από ασθενοφόρα ή οχήματα έκτακτης ανάγκης.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06.2026 22:40
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ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

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