search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06.2026 20:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.06.2026 18:17

Ηλεία: Τροχαίο με μια τραυματία μετά από εκτροπή και πρόσκρουση αυτοκινήτου σε δέντρο

21.06.2026 18:17
thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new

Τροχαίο ατύχημα με μια τραυματία σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατάκολου στο ύψος των Γρανιτσαίικων στην Ηλεία, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε δέντρο και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε ελαφρά η γυναίκα οδηγός του οχήματος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Ο χήνος της Σύρου που…δίχασε: Αντιδράσεις, καταγγελίες και η απόφαση του Δήμου για το Αχλάδι

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας «έκαψε» τον 43χρονο – Το διέγραψε αλλά το ανέκτησαν οι Αρχές

Αναχώρησε από τη Ραφήνα το «Hyperspeed Jet 4» μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran_usa
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απάντησε στον Τραμπ: «Δεν υπολογίζουμε τις αμερικανικές απειλές, αν είχαν αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο απελπισίας – Ας είναι προσεκτικοί»

FOTIA_PIROSVESTIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 83 πυρκαγιές και 7 συλλήψεις για εμπρησμούς το τελευταίο 48ωρο

usaIran1
ΚΟΣΜΟΣ

Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος στην Ελβετία – Ασαφές αν θα συνεχιστούν ή θα «παγώσουν» οι συζητήσεις

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός τη Δευτέρα – Απέτυχε σε δύο πολύ σημαντικά θέματα»

Έκρηξη έξω από κτίριο στο Περιστέρι - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 60χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης – Επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού από την Πυροσβεστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

giannakopoulos_obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Μπαμπά, μείνε ήσυχος... Τον έφερα πίσω»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06.2026 20:31
iran_usa
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απάντησε στον Τραμπ: «Δεν υπολογίζουμε τις αμερικανικές απειλές, αν είχαν αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο απελπισίας – Ας είναι προσεκτικοί»

FOTIA_PIROSVESTIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 83 πυρκαγιές και 7 συλλήψεις για εμπρησμούς το τελευταίο 48ωρο

usaIran1
ΚΟΣΜΟΣ

Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος στην Ελβετία – Ασαφές αν θα συνεχιστούν ή θα «παγώσουν» οι συζητήσεις

1 / 3