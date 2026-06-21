Ο χήνος της Σύρου που…δίχασε: Αντιδράσεις, καταγγελίες και η απόφαση του Δήμου για το Αχλάδι

Ένα αρσενικό πτηνό, γνωστό σε ολόκληρη τη Σύρο ως «ο χήνος του Αχλαδιού», κατάφερε μέσα σε λίγες ημέρες να μετατραπεί από μια τοπική ιδιαιτερότητα σε πανελλαδικό θέμα συζήτησης. Η ιστορία του, που εκτυλίσσεται στην παραλία Αχλάδι της Σύρου, έφερε στο προσκήνιο ένα ευρύτερο ερώτημα: Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα ζώα που έχουν ενσωματωθεί σε έναν δημόσιο χώρο όταν η παρουσία τους προκαλεί αντιδράσεις;

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν κάτοικοι και λουόμενοι διαμαρτυρήθηκαν, ότι ο χήνος εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε όσους πλησιάζουν την παραλία ή εισέρχονται στη θάλασσα. Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέγραφαν ένα ζώο που «κυνηγά τον κόσμο», τρομάζει παιδιά και δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας σε οικογένειες που επισκέπτονται την περιοχή.

Σύντομα, η συζήτηση πήρε μεγάλες διαστάσεις. Από τη μία πλευρά βρέθηκαν όσοι ζητούσαν την απομάκρυνση του πτηνού, θεωρώντας ότι η παραλία αποτελεί δημόσιο χώρο που πρέπει να είναι προσβάσιμος χωρίς φόβο για τους λουόμενους. Από την άλλη, κάτοικοι, φιλόζωοι και άνθρωποι, που γνωρίζουν χρόνια το ζώο υποστήριξαν ότι η συμπεριφορά του δεν είναι αδικαιολόγητη και ότι ο χήνος ουσιαστικά υπερασπίζεται τον χώρο στον οποίο έχει μεγαλώσει.

Η ανακοίνωση του Δήμου

Μέσα στο κλίμα αντιπαράθεσης, ο Δήμος Σύρου–Ερμούπολης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, την ώρα που στο διαδίκτυο καταγράφονται ανησυχίες μήπως κάποιος σπεύσει να ‘τερματίσει το πρόβλημα’ εξουδετερώνοντας το ζώο.

Σύμφωνα με τον Δήμο, ο χήνος αποτελεί μόνιμο κάτοικο της περιοχής και είναι γνωστός στους κατοίκους εδώ και χρόνια. Η δημοτική αρχή ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε απομάκρυνση του ζώου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για οικόσιτο πτηνό και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για παρέμβαση που θα διατάρασσε την παραμονή του στο φυσικό του περιβάλλον. Παράλληλα, κάλεσε τους λουόμενους να επιδεικνύουν προσοχή και να διατηρούν αποστάσεις από το ζώο, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες εμφανίζει έντονη εδαφική συμπεριφορά.

«Ο χήνος του Αχλαδιού βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες μέρες. Στους ντόπιους είναι γνωστός θαμώνας της παραλίας, χειμώνα-καλοκαίρι.

Επειδή ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης δέχεται πιέσεις να παίρνει θέση επί παντός επιστητού και παρότι δεν είναι στην αρμοδιότητά του, καθώς η υποχρέωση φροντίδας από πλευράς των Δήμων αφορά τα ζώα συντροφιάς (Ν.4830/2021) και η χήνα είναι οικόσιτο ζώο, ενδιαφερόμαστε για το καλό του χήνου και επομένως σεβόμαστε τον τόπο που έχει μάθει να ζει και να επιβιώνει. Σε καμία περίπτωση, ο Δήμος δεν προτίθεται και δεν δύναται, άλλωστε, να διαταράξει την παραμονή του χήνου στην περιοχή και συνιστούμε στους λουόμενους να τηρούν τις αποστάσεις τους, καθώς θέλει να οριοθετήσει την ασφάλειά του, όπως επιτάσσει το ένστικτό του.

Το αφήνουμε να ζήσει ελεύθερο και ασφαλές στον τόπο του.

Γραφείο Επικοινωνίας

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης»

Η θέση αυτή προκάλεσε νέες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί κάτοικοι θεώρησαν ότι οι ανησυχίες τους δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς. Ωστόσο, άλλοι χαιρέτισαν τη στάση του Δήμου ως μια πράξη προστασίας ενός ζώου που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας.

Οι καταγγελίες για κακοποίηση

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία, που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης αφορά τις αναφορές για κακοποίηση του πτηνού κατά το παρελθόν.

Συγκεκριμένα, κάτοικοι της περιοχής υποστήριξαν, ότι όταν ο χήνος ήταν νεότερος είχε δεχθεί επανειλημμένα ενοχλήσεις από παιδιά και επισκέπτες. Μεταξύ άλλων, έγιναν αναφορές για ρίψη πετρών και βοτσάλων, χρήση νεροπίστολων και γενικότερη παρενόχληση. Αν και οι συγκεκριμένες καταγγελίες δεν έχουν τεκμηριωθεί δικαστικά, πολλοί θεωρούν ότι μπορούν να εξηγήσουν τη σημερινή αμυντική στάση του ζώου απέναντι στους ανθρώπους.

Ειδικοί στη συμπεριφορά πτηνών σημειώνουν ότι οι χήνες είναι ιδιαίτερα εδαφικά ζώα. Όταν μεγαλώνουν σε συγκεκριμένο χώρο και βιώσουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά φόβου ή βίας, είναι πιθανό να αντιδρούν επιθετικά σε κάθε άγνωστη προσέγγιση, αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους ως δυνητική απειλή.

Τα κοινωνικά δίκτυα διχάζονται

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχόλια υπέρ της απομάκρυνσης ανέφεραν ότι το ζώο επιτίθεται συστηματικά σε λουόμενους και δημιουργεί πρόβλημα σε οικογένειες με παιδιά. Υποστήριξαν ότι η παραλία δεν μπορεί να λειτουργεί υπό καθεστώς φόβου και για το λόγο αυτό, απαιτείται μεταφορά του σε ασφαλέστερο χώρο.

Από την άλλη πλευρά, εκατοντάδες χρήστες υπερασπίστηκαν τον χήνο, υποστηρίζοντας ότι το ζώο ζούσε εκεί πριν εμφανιστεί η μαζική τουριστική κίνηση, οι άνθρωποι είναι αυτοί που εισβάλλουν στον χώρο του. Κατά συνέπεια, η όποια επιθετική συμπεριφορά του χήνου αποτελεί αποτέλεσμα κακοποίησης ενώ η μεταφορά του θα προκαλούσε σοβαρό στρες ή ακόμη και κίνδυνο για τη ζωή του.

Τι συμβαίνει στον κόσμο

Σε πολλές πόλεις της Βόρειας Αμερικής οι καναδικές χήνες έχουν εξελιχθεί σε σύμβολο της αστικής άγριας ζωής. Παράλληλα όμως προκαλούν συχνά συγκρούσεις με ανθρώπους σε πάρκα, σχολεία και παραλίμνιες περιοχές. Οι αρχές συνήθως αποφεύγουν τη θανάτωση ή τη μόνιμη απομάκρυνση και επιλέγουν μέτρα διαχείρισης, όπως ειδική σήμανση, ενημέρωση των πολιτών και περιορισμό της ανθρώπινης προσέγγισης κατά την περίοδο αναπαραγωγής.

Οι πίθηκοι μακάκοι εμφανίζονται σε πολλές ινδικές πόλεις και έχουν προσαρμοστεί πλήρως στην ανθρώπινη παρουσία. Παρά τα συχνά περιστατικά επιθέσεων ή κλοπών τροφίμων, οι μαζικές απομακρύνσεις σπάνια αποδίδουν, καθώς τα ζώα επιστρέφουν ή αντικαθίστανται από άλλα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η εκπαίδευση του κοινού και η αποφυγή ταΐσματος αποτελούν αποτελεσματικότερα μέτρα.

Φόβο προκαλούν στους κατοίκους αρκετών οικισμών σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες οι αρκούδες που πλησιάζουν. Ωστόσο οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν πρωτόκολλα αξιολόγησης συμπεριφοράς πριν αποφασίσουν απομάκρυνση ή μεταφορά, αναγνωρίζοντας ότι πολλές φορές η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι εκείνη που έχει μεταβάλει τη φυσική συμπεριφορά των ζώων.

Στην ιαπωνική πόλη Νάρα, εκατοντάδες ελάφια κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στους τουρίστες. Παρά τα συχνά περιστατικά δαγκωμάτων ή σπρωξιμάτων, οι αρχές έχουν επενδύσει κυρίως στην ενημέρωση των επισκεπτών και όχι στην απομάκρυνση των ζώων.

Είναι ρεαλιστικός στόχος η συνύπαρξη άγριων ζώων με τον άνθρωπο;

Η εμπειρία απ’όλο τον κόσμο δείχνει ότι οι ‘συγκρούσεις’ ανθρώπων και ζώων σπάνια λύνονται με την απλή μεταφορά ή απομάκρυνση ενός ζώου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ειδικοί καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: η συμπεριφορά των ζώων συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη παρουσία, τη διαθεσιμότητα τροφής, την αλλοίωση των φυσικών οικοσυστημάτων ή προηγούμενες εμπειρίες φόβου και κακοποίησης.

Η υπόθεση του χήνου στο Αχλάδι αποτελεί ίσως το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της πραγματικότητας. Και όπως σε κάθε ανάλογη περίπτωση, το θέμα δεν είναι μόνο αν ένα ζώο πρέπει να απομακρυνθεί αλλά εάν οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν τον χώρο τους με άλλα έμβια όντα, ακόμη και όταν αυτό απαιτεί προσαρμογές, υπομονή και αμοιβαίο σεβασμό, προκειμένου να επέλθει η ισορροπία.

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