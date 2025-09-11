Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Πειραιά και λεωφόρο Κηφισίας -Έπεσαν υλικά από φορτηγό σε δρόμο

Με τεράστια προβλήματα, κυρίως στον Κηφισό, στο λιμάνι του Πειραιά και την λεωφόρο Κηφισίας, διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους.

Στην Κηφισίας, έπεσαν υλικά από φορτηγό στο ύψος της οδού Παραδείσου στο Μαρούσι. Αποτέλεσμα είναι στην άνοδο για την Κηφισιά να είναι σχεδόν ακινητοποιημένα τα οχήματα από το ύψος της Πανόρμου ως και το ύψος του ΟΑΚΑ.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί και στον Κηφισό και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Πέτρου Ράλλη ως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στο ύψος του Περιστερίου όπου τα ΙΧ είναι ακινητοποιημένα.

Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στον Πειραιά και κυρίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και την Πειραιώς στο ρεύμα προς τα νότια, ενώ και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης επικρατεί συμφόρηση από τους Τράχωνες ως και τη Γλυφάδα και στα δύο ρεύματα.

Δείτε live τη κίνηση ΕΔΩ.

