11.09.2025 13:30
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

11.09.2025 11:10

Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Πειραιά και λεωφόρο Κηφισίας -Έπεσαν υλικά από φορτηγό σε δρόμο

11.09.2025 11:10
kifisis new

Με τεράστια προβλήματα, κυρίως στον Κηφισό, στο λιμάνι του Πειραιά και την λεωφόρο Κηφισίας, διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους.

Στην Κηφισίας, έπεσαν υλικά από φορτηγό στο ύψος της οδού Παραδείσου στο Μαρούσι. Αποτέλεσμα είναι στην άνοδο για την Κηφισιά να είναι σχεδόν ακινητοποιημένα τα οχήματα από το ύψος της Πανόρμου ως και το ύψος του ΟΑΚΑ.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί και στον Κηφισό και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Πέτρου Ράλλη ως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στο ύψος του Περιστερίου όπου τα ΙΧ είναι ακινητοποιημένα.

Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στον Πειραιά και κυρίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και την Πειραιώς στο ρεύμα προς τα νότια, ενώ και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης επικρατεί συμφόρηση από τους Τράχωνες ως και τη Γλυφάδα και στα δύο ρεύματα.

Δείτε live τη κίνηση ΕΔΩ.

dicaprio-scorseze-new
LIFESTYLE

Λεονάρντο Ντι Κάπριο για Μάρτιν Σκορσέζε: «Το να δουλέψω ξανά μαζί του θα είναι το απόλυτο δώρο, είναι ο εθνικός μας θησαυρός»

ippokrateio_athina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό – Ιπποκράτειο, η «σκοτεινή πλευρά»: Τα φακελάκια, οι καυγάδες και ένα πόρισμα – κόλαφος του 2016 που έμεινε στο συρτάρι

bullying
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ξυλοδαρμός μαθητή στο προαύλιο Λυκείου – Ψάχνουν τους δράστες

dikastirio_Crete
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Ένοχοι οι τέσσερις αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή μεταναστών

Untitled design (26)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μπέργκαμ: «Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα»

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

