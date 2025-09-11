Κως: Σύλληψη 28χρονου για απόπειρα βιασμού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε χθες (10/9) το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Κω, με την κατηγορία για απόπειρα βιασμού.
Ο 28χρονος, προχθές το απόγευμα σε επαρχιακή οδό της Κω, επιβαίνοντας σε ποδήλατο, φέρεται να προσέγγισε γυναίκα που κινούταν πεζή και να αποπειράθηκε να την εξαναγκάσει σε συνουσία.
Ωστόσο επειδή η γυναίκα αντιστάθηκε και κάλεσε βοήθεια, ο δράστης τράπηκε σε φυγή.
Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τον δράστη, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την παθούσα και εξεταζόμενος αποδέχτηκε την πράξη του.
Ο συλληφθέντας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.
Διαβάστε επίσης:
Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
Νέο τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη στα Μάλια
Φωτιά σε καφετέρια στην πλατεία Θρακομακεδόνων – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.