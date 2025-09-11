Κως: Σύλληψη 28χρονου για απόπειρα βιασμού

Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε χθες (10/9) το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Κω, με την κατηγορία για απόπειρα βιασμού.

Ο 28χρονος, προχθές το απόγευμα σε επαρχιακή οδό της Κω, επιβαίνοντας σε ποδήλατο, φέρεται να προσέγγισε γυναίκα που κινούταν πεζή και να αποπειράθηκε να την εξαναγκάσει σε συνουσία.

Ωστόσο επειδή η γυναίκα αντιστάθηκε και κάλεσε βοήθεια, ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τον δράστη, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την παθούσα και εξεταζόμενος αποδέχτηκε την πράξη του.

Ο συλληφθέντας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

