search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 11:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 10:40

Κως: Σύλληψη 28χρονου για απόπειρα βιασμού

11.09.2025 10:40
peripoliko_elas_astynomia
φωτογραφία αρχείου

Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε χθες (10/9) το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Κω, με την κατηγορία για απόπειρα βιασμού.

Ο 28χρονος, προχθές το απόγευμα σε επαρχιακή οδό της Κω, επιβαίνοντας σε ποδήλατο, φέρεται να προσέγγισε γυναίκα που κινούταν πεζή και να αποπειράθηκε να την εξαναγκάσει σε συνουσία.

Ωστόσο επειδή η γυναίκα αντιστάθηκε και κάλεσε βοήθεια, ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τον δράστη, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την παθούσα και εξεταζόμενος αποδέχτηκε την πράξη του.

Ο συλληφθέντας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Διαβάστε επίσης:

Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Νέο τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη στα Μάλια

Φωτιά σε καφετέρια στην πλατεία Θρακομακεδόνων – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
russian_drone_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Τι έδειξε η επίθεση με τα ρωσικά drones – Το ΝΑΤΟ ισχυρίζεται ότι είχε στοχοποιηθεί βάση του

kifisis new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό χάος και Κηφισό, Πειραιά και λεωφόρο Κηφισίας -Έπεσαν υλικά από φορτηγό σε δρόμο

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ψυχικό με ανθρώπινο κρανίο και οστά

WTC_smoking_on_9-11
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου εν μέσω σκληρής προεκλογικής μάχης

festival-drama-new
ΣΙΝΕΜΑ

Δράμα: Η κοινωνία της πόλης «αγκαλιάζει» το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 11:14
russian_drone_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Τι έδειξε η επίθεση με τα ρωσικά drones – Το ΝΑΤΟ ισχυρίζεται ότι είχε στοχοποιηθεί βάση του

kifisis new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό χάος και Κηφισό, Πειραιά και λεωφόρο Κηφισίας -Έπεσαν υλικά από φορτηγό σε δρόμο

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ψυχικό με ανθρώπινο κρανίο και οστά

1 / 3