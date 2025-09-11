Πάτρα: Κατήγγειλε για βιασμό τον εν διαστάσει σύζυγό της

Σοβαρή καταγγελία μιας νεαρής γυναίκας για βιασμό ερευνά τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όπως κατήγγειλε 21χρονη στους αστυνομικούς, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευή (5/9) ο 31χρονος εν διαστάσει σύζυγός της την εξανάγκασε με χρήση σωματικής βίας σε γενετήσια πράξη.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

