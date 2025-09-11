Πάτρα: Κατήγγειλε για βιασμό τον εν διαστάσει σύζυγό της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρή καταγγελία μιας νεαρής γυναίκας για βιασμό ερευνά τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών.
Σύμφωνα με το tempo24.news, όπως κατήγγειλε 21χρονη στους αστυνομικούς, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευή (5/9) ο 31χρονος εν διαστάσει σύζυγός της την εξανάγκασε με χρήση σωματικής βίας σε γενετήσια πράξη.
Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
