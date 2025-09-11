search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 09:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 08:27

Πάτρα: Κατήγγειλε για βιασμό τον εν διαστάσει σύζυγό της

11.09.2025 08:27
rape_shutterstock
@shutterstock.

Σοβαρή καταγγελία μιας νεαρής γυναίκας για βιασμό ερευνά τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όπως κατήγγειλε 21χρονη στους αστυνομικούς, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευή (5/9) ο 31χρονος εν διαστάσει σύζυγός της την εξανάγκασε με χρήση σωματικής βίας σε γενετήσια πράξη.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Μπλόκα και σαρωτικοί έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία της Αθήνας: Έπεσαν με το «καλημέρα» πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ

Ηλιούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 74χρονης – Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Την Τετάρτη (24/9) οι πρώτες πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

pania-karvelas-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: To τσιφτετέλι μπροστά στον Νίκο Καρβέλα (Video)

Untitled design (19)
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης που πέθανε στο τροχαίο – «Δεν την σκότωσαν στον δρόμο αλλά στο αυτοκίνητο»

filakes_trikalon
ΕΛΛΑΔΑ

Κρατούμενοι στις φυλακές Τρικάλων κατάπιαν ξυραφάκια

Guilfoyle_Kirk
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «αντίο» της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Τσάρλι Κερκ: «Θα μου λείψει ο αγαπημένος μου φίλος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

kaliakmanis
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Καλλιακμάνη για τη μήνυση σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση: «Δε θα δεχθώ φίλια πυρά και κακόβουλα σχόλια»

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 09:11
trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Την Τετάρτη (24/9) οι πρώτες πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

pania-karvelas-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: To τσιφτετέλι μπροστά στον Νίκο Καρβέλα (Video)

Untitled design (19)
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης που πέθανε στο τροχαίο – «Δεν την σκότωσαν στον δρόμο αλλά στο αυτοκίνητο»

1 / 3