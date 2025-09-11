Ηλιούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 74χρονης – Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο

Συναγερμός έχει σημάνει από το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στην ευρύτερη περιοχή της Ηλιούπολης, μετά την εξαφάνιση μίας ηλικιωμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίησε η οικογένειά της και δημοσίευσε ο Δήμος Ηλιούπολης, η 74χρονη ονόματι Ιωάννα Μανιώτη εξαφανίστηκε γύρω στις 14:30 από την περιοχή Νησάκι, ενώ η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η γυναίκα φορούσε λευκή κοντομάνικη μπλούζα, λευκή βερμούδα και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Όποιος πιστεύει πως έχει δει κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, μπορεί να καλέσει στην Άμεση Δράση ή στα τηλέφωνα που υπάρχουν στις επισυνάψεις.

