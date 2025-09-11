search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 08:31
11.09.2025 07:26

Καμίνια: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Αναζητείται ο δράστης

11.09.2025 07:26
φωτογραφία αρχείου

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/9) σε σούπερ μάρκετ στα Καμίνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20:15 σε κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγχιάλου και Θερμοπύλων.

Ο δράστης, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ και με την απειλή όπλου, απέσπασε από έναν 51χρονο υπάλληλο άγνωστο χρηματικό ποσό.

Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κατήγγειλε για βιασμό τον εν διαστάσει σύζυγό της

ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα και σαρωτικοί έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία της Αθήνας: Έπεσαν με το «καλημέρα» πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ

ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Άφαντος ο δολοφόνος του ακροδεξιού ακτιβιστή – Οι εμπρηστικές δηλώσεις του – Για «μάρτυρα» μιλά το κίνημα MAGA (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 74χρονης – Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Καλλιακμάνη για τη μήνυση σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση: «Δε θα δεχθώ φίλια πυρά και κακόβουλα σχόλια»

ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

