Καμίνια: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Αναζητείται ο δράστης

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/9) σε σούπερ μάρκετ στα Καμίνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20:15 σε κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγχιάλου και Θερμοπύλων.

Ο δράστης, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ και με την απειλή όπλου, απέσπασε από έναν 51χρονο υπάλληλο άγνωστο χρηματικό ποσό.

Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Διαβάστε επίσης:

Πρώτο κουδούνι με αλλαγές: Τι φέρνει στα σχολεία η νέα σχολική χρονιά

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στη μισή χώρα την Πέμπτη – Στην υπόλοιπη, άνοδος της θερμοκρασίας – Πού θα φτάσει τους 36

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ άνοιξαν δρόμο και οδήγησαν γρήγορα στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη γυναίκα (Video)